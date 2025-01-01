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Киноафиша АСО, Д.Ботинис, Н.Борисоглебский Аб-т № 7

АСО, Д.Ботинис, Н.Борисоглебский Аб-т № 7

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 24 января
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 700 ₽

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