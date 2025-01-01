Меню
АСО, Д.Ботинис, А.Рамм
Киноафиша АСО, Д.Ботинис, А.Рамм

АСО, Д.Ботинис, А.Рамм

6+
Возраст 6+

О концерте

Декабрь
21 декабря воскресенье
20:00
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
от 700 ₽

Вивальди. Времена года
6+
Классическая музыка
Вивальди. Времена года
4 февраля в 20:00 Дом Архитектора
от 2700 ₽
Элитный Stand Up
18+
Юмор
Элитный Stand Up
20 декабря в 18:00 Квартира 8
от 800 ₽
Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе
6+
Рок
Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе
19 декабря в 21:00 Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
