О концерте
АСО, Д.Ботинис, А.Рамм
АСО, Д.Ботинис, А.Рамм
6+
классическая музыка
Возраст
6+
О концерте
Развернуть
Купить билет на концерт АСО, Д.Ботинис, А.Рамм
Помощь с билетами
В других городах
Декабрь
21 декабря
воскресенье
20:00
Большой зал Петербургской филармонии
Санкт-Петербург, Михайловская, 2
Купить билеты
от 700 ₽
В ближайшие дни
6+
Классическая музыка
Вивальди. Времена года
4 февраля в 20:00
Дом Архитектора
от 2700 ₽
18+
Юмор
Элитный Stand Up
20 декабря в 18:00
Квартира 8
от 800 ₽
6+
Рок
Рок-хиты на органе при свечах. В Соборе
19 декабря в 21:00
Шведская лютеранская церковь Святой Екатерины
от 1600 ₽
Афиша концертов Москвы
