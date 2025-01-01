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Киноафиша АСО, Д.Ботинис, Аб-т № 4

АСО, Д.Ботинис, Аб-т № 4

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 9 ноября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Несерьезный разговор
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Концертный хор Санкт-Петербурга, В.Беглецов
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14 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
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Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее
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Магия свечей. От Вивальди до рок-хитов в Оранжерее
31 августа в 19:00 Оранжерея Таврического сада
от 2700 ₽
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