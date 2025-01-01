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Киноафиша АСО, А.Соловьев, И.Папоян, Аб-т № 4

АСО, А.Соловьев, И.Папоян, Аб-т № 4

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 июня
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 700 ₽

В ближайшие дни

Шоу саундтреков. Людовико Эйнауди: Experience. Imperial Orchestra
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Шоу саундтреков. Людовико Эйнауди: Experience. Imperial Orchestra
24 октября в 20:00 У Финляндского
от 2000 ₽
Stand-Up по-Женски
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Юмор
Stand-Up по-Женски
23 августа в 19:30 Commode
от 790 ₽
Оркестр "Классика", А.Канторов
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Классическая музыка
Оркестр "Классика", А.Канторов
23 октября в 20:00 Большой зал Петербургской филармонии
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