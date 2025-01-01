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Киноафиша АСО, А.Рыбалко, Аб-т № 11

АСО, А.Рыбалко, Аб-т № 11

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 19 апреля
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
15:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Дудук с оркестром
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Дудук с оркестром
4 октября в 19:00 Дворец Белосельских-Белозерских
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Рождественский Орган
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Классическая музыка
Рождественский Орган
26 декабря в 19:00 Евангелическо-лютеранская церковь Святых Петра и Павла
от 1300 ₽
Рок-концерт на теплоходе
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Рок-концерт на теплоходе
17 августа в 17:30 Теплоход Rock Hit Neva
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