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Киноафиша АСО, А.Ньяга, Аб-т № 11

АСО, А.Ньяга, Аб-т № 11

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 1 марта
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
15:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Пикник
12+
Рок
Пикник
29 ноября в 19:00 Ледовый дворец
от 2000 ₽
The Jet’s
6+
Рок-н-ролл Блюз
The Jet’s
27 июля в 20:00 Noisy River
от 700 ₽
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
6+
Рок Живая музыка
Мировые рок-хиты с симфоническим оркестром
22 ноября в 20:00 Колизей
от 1600 ₽
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