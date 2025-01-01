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АСО, А.Аниханов
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АСО, А.Аниханов

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 3 октября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 600 ₽
Санкт-Петербург, 21 октября
Большой зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Михайловская, 2
20:00 от 600 ₽

В ближайшие дни

Адмиралтейский оркестр. Новогодний концерт
0+
Живая музыка
Адмиралтейский оркестр. Новогодний концерт
31 декабря в 15:00 У Финляндского
от 1500 ₽
PRO Stand-UP отборный концерт
18+
Юмор
PRO Stand-UP отборный концерт
26 июля в 21:20 Поправка
от 500 ₽
Органный концерт при свечах «Магия барокко и космические саундтреки»
6+
Классическая музыка
Органный концерт при свечах «Магия барокко и космические саундтреки»
27 июля в 16:00 Римско-католическая церковь Лурдской Божьей Матери
от 900 ₽
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