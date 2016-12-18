Меню
Асия. Новогодний квартирник
Билеты от 3000₽
16+
Асия с зажигательным новогодним концертом в клубе «16 тонн»

Асия, запомнившаяся зрителям по участию в шоу «Песни на ТНТ» в 2019 году, продолжает удивлять своих поклонников. Несмотря на то, что она покинула проект на втором круге, это не помешало ей построить успешную сольную карьеру.

Её музыка стремительно завоевала популярность: песни Асии набрали миллионы прослушиваний. Одним из ярких моментов в её творчестве стали романтические истории, исполненные в дуэте с Юрием Николаенко. Эти композиции неизменно становятся хитами и находят отклик в сердцах слушателей.

Не упустите возможность насладиться talent Aсии и Юрия Николаенко, погрузившись в мир их музыкальных шедевров. Каждое выступление — это не только праздник музыки, но и глубокие эмоции, которые вы сможете испытать вместе с ними.

Декабрь
18 декабря четверг
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 3000 ₽

