О концерте
Киноафиша
Asenssia
Asenssia
16+
поп
инди
Возраст
16+
О концерте
Asenssia большой сольный концерт в Санкт Петербурге!
Апрель
19 апреля
воскресенье
19:00
Рассвет
Санкт-Петербург, Комсомола, 2
Купить билеты
