А.С. Пушкин. Повести покойного Ивана Петровича Белкина

Литературно-музыкальная композиция по пушкинским мотивам

6 июня, в день 227-летия Александра Сергеевича Пушкина, на Главной сцене Концертного центра «Сириус» пройдет литературно-музыкальная композиция, основанная на повестях «Выстрел» и «Метель». Под руководством дирижёра Алексея Рубина текст читает Владимир Кошевой.

В этом многогранном концерте на сцену выйдут произведения крупных русских композиторов. Как заметил Чайковский: «Пушкин силою гениального таланта очень часто врывается из тесных сфер стихотворства в бесконечную область музыки». Для многих композиторов его творчество стало источником вдохновения, и пушкинское слово проникло в музыкальное искусство, продолжая жить в сердцах слушателей.

В своем обращении к пушкинским темам многие композиторы стремятся воспроизвести высокие чувства, благородное движение души и идеалы, которые были актуальны в пушкинскую эпоху. Как справедливо отметил музыковед Свиридов, «стремление к внутренней гармонии и сознание высокого предназначения человека» — важные темы, которые не теряют своей значимости и сегодня.

Программа концерта

Литературно-музыкальная композиция включает фрагменты произведений:

Михаил Глинка (1804–1857) — Симфоническая фантазия «Камаринская» на две русские темы

Пётр Чайковский (1840–1893) — Торжественная увертюра «1812 год», ор. 49

Пётр Чайковский — Симфония № 1 соль минор («Зимние грёзы»), ор. 13

Пётр Чайковский — Симфония № 6 си минор («Патетическая»), ор. 74

Михаил Гольдштейн (1853–1905) — Симфония № 21 Николая Овсянико-Куликовского

Феликс Мендельсон (1809–1847) — Симфония № 3 ля минор («Шотландская»), ор. 56

Гектор Берлиоз (1803–1869) — Фантастическая симфония, ор. 14

Сергей Прокофьев (1891–1953) — Симфоническая сюита «Поручик Киже», ор. 60

Георгий Свиридов (1915–1998) — Музыкальные иллюстрации к повести А. С. Пушкина «Метель»

Продолжительность концерта — 1 час 40 мин. Обратите внимание, что в программе возможны изменения.