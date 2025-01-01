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А.С. Пушкин. Повести Белкина
Билеты от 300₽
Киноафиша А.С. Пушкин. Повести Белкина

А.С. Пушкин. Повести Белкина

6+
Возраст 6+
Билеты от 300₽

О концерте/спектакле

Музыкально-литературная композиция «Повести Белкина»

Приглашаем вас на уникальное событие в мире театра и музыки! В этот вечер вы сможете насладиться «Повестями Белкина» А.С. Пушкина, представленными в необычном формате.

Исполнители

В главной роли выступит известный мастер художественного слова Юрий Стоянов. Его глубокое понимание текста и выразительная подача создадут атмосферу, в которой оживут персонажи пушкинских повестей.

Музыкальное сопровождение

Атмосферу вечера дополнит Оркестр Государственной академической симфонической капеллы России под управлением дирижёра Алексея Верещагина. В программе звучат произведения выдающихся композиторов, таких как:

  • Глинка
  • Чайковский
  • Танеев
  • Калинников
  • Лядов
  • Прокофьев
  • Свиридов
  • Гаврилин
  • Овсянико-Куликовский
  • Мендельсон
  • Берлиоз
  • Верди
  • Орф

Интересные факты

«Повести Белкина» – это не просто литературное произведение, а целый мир, наполненный эмоциями и жизненными ситуациями. Пушкин создал эти повести в 1830-х годах, и с тех пор они остаются актуальными и любимыми читателями.

Не упустите возможность погрузиться в мир русской литературы и музыки. Ждем вас на этом незабываемом вечере!

В ролях
Юрий Стоянов
Юрий Стоянов

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
22 ноября
Филармония-2 Москва, Мичуринский просп., Олимпийская деревня, 1
17:00 от 300 ₽

Фотографии

А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина А.С. Пушкин. Повести Белкина

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