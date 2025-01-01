А.С. Пушкин. Повести Белкина

Приглашаем вас на уникальное событие в мире театра и музыки! В этот вечер вы сможете насладиться «Повестями Белкина» А.С. Пушкина, представленными в необычном формате.
В главной роли выступит известный мастер художественного слова Юрий Стоянов. Его глубокое понимание текста и выразительная подача создадут атмосферу, в которой оживут персонажи пушкинских повестей.
Атмосферу вечера дополнит Оркестр Государственной академической симфонической капеллы России под управлением дирижёра Алексея Верещагина. В программе звучат произведения выдающихся композиторов, таких как:
«Повести Белкина» – это не просто литературное произведение, а целый мир, наполненный эмоциями и жизненными ситуациями. Пушкин создал эти повести в 1830-х годах, и с тех пор они остаются актуальными и любимыми читателями.
Не упустите возможность погрузиться в мир русской литературы и музыки. Ждем вас на этом незабываемом вечере!