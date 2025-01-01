А.С. Пушкин. Повести Белкина

Музыкально-литературная композиция «Повести Белкина»

Приглашаем вас на уникальное событие в мире театра и музыки! В этот вечер вы сможете насладиться «Повестями Белкина» А.С. Пушкина, представленными в необычном формате.

Исполнители

В главной роли выступит известный мастер художественного слова Юрий Стоянов. Его глубокое понимание текста и выразительная подача создадут атмосферу, в которой оживут персонажи пушкинских повестей.

Музыкальное сопровождение

Атмосферу вечера дополнит Оркестр Государственной академической симфонической капеллы России под управлением дирижёра Алексея Верещагина. В программе звучат произведения выдающихся композиторов, таких как:

Глинка

Чайковский

Танеев

Калинников

Лядов

Прокофьев

Свиридов

Гаврилин

Овсянико-Куликовский

Мендельсон

Берлиоз

Верди

Орф

Интересные факты

«Повести Белкина» – это не просто литературное произведение, а целый мир, наполненный эмоциями и жизненными ситуациями. Пушкин создал эти повести в 1830-х годах, и с тех пор они остаются актуальными и любимыми читателями.

Не упустите возможность погрузиться в мир русской литературы и музыки. Ждем вас на этом незабываемом вечере!