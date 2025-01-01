Меню
А.С. Пушкин — Г.В. Свиридов. Метель
Киноафиша А.С. Пушкин — Г.В. Свиридов. Метель

Спектакль А.С. Пушкин — Г.В. Свиридов. Метель

6+
Режиссер Сергей Михайловский
Возраст 6+
О концерте/спектакле

Литературно-музыкальное представление театра «Академия слова»

История распорядилась так, что гениальная литература встретилась с гениальной музыкой. В результате этого симбиоза родилось уникальное представление, где на сцене одновременно присутствуют и проза, и музыка.

Выдающееся творение А. С. Пушкина исполнит лауреат Всероссийского Пушкинского конкурса артистов-чтецов Сергей Михайловский. Его выступление будет сопровождаться виртуозными музыкантами Концертного филармонического объединения Москонцерта. Участники: Александр Блок на рояле и Иван Покровский на скрипке, оба являются лауреатами международных конкурсов.

Музыка, оживляющая текст

Особое внимание в этом литературно-музыкальном представлении уделено музыке Г. В. Свиридова, написанной к одноименному кинофильму. Эта музыка идеально вписывается в контекст произведения, придавая повести новые, яркие оттенки и краски.

Творческий симбиоз

Литературно-музыкальное представление театра «Академия слова» — это не просто чтение, а настоящая театральная феерия, которая благодаря стараниям артистов и режиссера превращается в полноценное художественное полотно. Не упустите возможность прикоснуться к классике в таком захватывающем формате!

Ноябрь
23 ноября воскресенье
17:00
Музыкальная квартира на Тверской Москва, 1-я Тверская-Ямская, 16/23, стр. 1
