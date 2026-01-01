Группа As I Lay Dying, ставшая символом целого поколения в мире металкора, отправляется в масштабное турне по России в поддержку своего культового альбома «Shadows Are Security». Концерты пройдут в трех основных городах, включая Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург, и вот теперь они посетят еще больше городов! Это уникальная возможность для фанатов прикоснуться к мировой рок-сцене.
В рамках тура музыканты впервые исполнят альбом «Shadows Are Security» целиком, а также порадуют слушателей своими хитами за последние два десятилетия, такими как «Confined», «Darkest Nights» и «Through Struggle». Подготовьтесь к неповторимой атмосфере, когда металлические риффы и мощные вокалы вновь зазвучат на российских площадках.
Тур охватит множество городов, среди которых:
Не упустите шанс стать частью грандиозного события, которое перевернет представление о живом звуке и культуре металкора в России!