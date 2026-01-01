As I Lay Dying возвращаются в Россию

Группа As I Lay Dying, ставшая символом целого поколения в мире металкора, отправляется в масштабное турне по России в поддержку своего культового альбома «Shadows Are Security». Концерты пройдут в трех основных городах, включая Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург, и вот теперь они посетят еще больше городов! Это уникальная возможность для фанатов прикоснуться к мировой рок-сцене.

В рамках тура музыканты впервые исполнят альбом «Shadows Are Security» целиком, а также порадуют слушателей своими хитами за последние два десятилетия, такими как «Confined», «Darkest Nights» и «Through Struggle». Подготовьтесь к неповторимой атмосфере, когда металлические риффы и мощные вокалы вновь зазвучат на российских площадках.

График концертов и локации

Тур охватит множество городов, среди которых:

3 марта 2026 — Краснодар — Кроп Арена

4 марта 2026 — Ростов-на-Дону — Кроп Арена

7 марта 2026 — Казань — Korston

8 марта 2026 — Нижний Новгород — Milo Concert Hall

10 марта 2026 — Самара — Метелица-С

12 марта 2026 — Уфа — Огни Уфы

14 марта 2026 — Челябинск — MТС Live Холл

16 марта 2026 — Новосибирск — ЛДС Сибирь

18 марта 2026 — Иркутск — Концерт Холл

20 марта 2026 — Владивосток — Фетисов Арена

Не упустите шанс стать частью грандиозного события, которое перевернет представление о живом звуке и культуре металкора в России!