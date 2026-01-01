Оповещения от Киноафиши
As I Lay Dying
As I Lay Dying

As I Lay Dying

18+
Возраст 18+

О концерте

As I Lay Dying возвращаются в Россию

Группа As I Lay Dying, ставшая символом целого поколения в мире металкора, отправляется в масштабное турне по России в поддержку своего культового альбома «Shadows Are Security». Концерты пройдут в трех основных городах, включая Москву, Екатеринбург и Санкт-Петербург, и вот теперь они посетят еще больше городов! Это уникальная возможность для фанатов прикоснуться к мировой рок-сцене.

В рамках тура музыканты впервые исполнят альбом «Shadows Are Security» целиком, а также порадуют слушателей своими хитами за последние два десятилетия, такими как «Confined», «Darkest Nights» и «Through Struggle». Подготовьтесь к неповторимой атмосфере, когда металлические риффы и мощные вокалы вновь зазвучат на российских площадках.

График концертов и локации

Тур охватит множество городов, среди которых:

  • 3 марта 2026 — Краснодар — Кроп Арена
  • 4 марта 2026 — Ростов-на-Дону — Кроп Арена
  • 7 марта 2026 — Казань — Korston
  • 8 марта 2026 — Нижний Новгород — Milo Concert Hall
  • 10 марта 2026 — Самара — Метелица-С
  • 12 марта 2026 — Уфа — Огни Уфы
  • 14 марта 2026 — Челябинск — MТС Live Холл
  • 16 марта 2026 — Новосибирск — ЛДС Сибирь
  • 18 марта 2026 — Иркутск — Концерт Холл
  • 20 марта 2026 — Владивосток — Фетисов Арена

Не упустите шанс стать частью грандиозного события, которое перевернет представление о живом звуке и культуре металкора в России!

Купить билет на концерт As I Lay Dying

В других городах
Март
3 марта вторник
20:00
Кроп Arena Краснодар, Путевая, 5/1
от 3400 ₽
4 марта среда
20:00
Кроп Арена Воздух Ростов-на-Дону, 14-я линия, 84
от 3400 ₽
8 марта воскресенье
19:00
Milo Concert Hall Нижний Новгород, Родионова, 4
от 3400 ₽
10 марта вторник
19:00
Метелица-С Самара, Революционная, 146
от 3400 ₽
16 марта понедельник
19:00
ЛДС «Сибирь» Новосибирск, Богдана Хмельницкого, 23
от 3400 ₽

