Международный фестиваль современного искусства «Артвик»

Фестиваль современного искусства «Артвик» возвращается в Новосибирск весной 2026 года после трехлетнего перерыва. Это масштабное культурное событие объединяет художников и любителей современного искусства, предлагая уникальную платформу для демонстрации творческих достижений.

Концепция 2026 года

В этом году фестиваль пройдет под концепцией «ЖДИ МЕНЯ». Тематика предполагает исследование отношений между людьми, временем и пространством, что создаст особую атмосферу для всех участников.

Программа фестиваля

В рамках фестиваля планируются выставки классических и современных произведений, перформансы и специальные проекты. В 2026 году ожидается значительный интерес со стороны авторов: подано около 800 заявок на участие, что говорит о высоком уровне вовлеченности и интереса к современному искусству.

