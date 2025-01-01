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Артур Шамгунов. Сольный концерт
Билеты от 1000₽
Киноафиша Артур Шамгунов. Сольный концерт

Артур Шамгунов. Сольный концерт

18+
Возраст 18+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Новый стендап-концерт в LABELCOM Coin Event Hall

Приглашаем вас на захватывающее событие в самом сердце Москвы! LABELCOM Coin Event Hall, расположенный на Пятницкой улице рядом с метро Добрынинская, готов принять яркие выступления лучших стендап-комиков страны.

Уникальная атмосфера и звуковое сопровождение

Coin Event Hall отличается неповторимой атмосферой и качественным звуком, что делает его идеальным местом для стендап-шоу. Здесь выступают такие знаменитости, как Виктория Складчикова, Нурлан Сабуров, Гурам Амарян и Стас Старовойтов.

История и достижения

Место стало стартовой площадкой для сольных концертов многих известных комиков, включая Ольгу Малащенко и Никиту Шевчука. В Coin Event Hall записывали свои выступления такие артисты, как Слава Комисаренко, Идрак и Илья Соболев. Стендап здесь любят за динамичное взаимодействие с аудиторией.

Комфорт и обслуживание

Зрители ценят Coin Event Hall не только за качественное шоу, но и за быстрое обслуживание, а также широкий выбор напитков и блюд. В баре можно попробовать разнообразные коктейли и закуски, что создает комфортную атмосферу для просмотра представлений.

Советы зрителям

Чтобы избежать задержек с заказами, рекомендуем приходить не позднее чем за 30 минут до начала концерта. Учтите, что стоимость билета на диване указана за весь диван целиком, и максимальное количество гостей соответствует количеству мест на диване.

Не упустите возможность насладиться живым стендапом в LABELCOM Coin Event Hall – месте, где искусство комедии оживает!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
30 августа
Coin Event Hall Москва, Пятницкая, 71/5, стр. 2
21:40 от 1000 ₽

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