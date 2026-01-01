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Артур Руденко
Киноафиша Артур Руденко

Артур Руденко

6+
Возраст 6+

О концерте

Артур Руденко: концерт в атмосфере живой музыки

Артур Руденко – яркая звезда современного шансона, известный своими лиричными песнями, наполненными любовью и чувственностью. Его хиты, такие как «Падал белый снег», «Забыть нельзя» и «Счастье ты мое голубоглазое», завоевали сердца миллионов слушателей и стали визитной карточкой артиста.

Руденко имеет огромную армию фанатов: его аккаунты в социальных сетях насчитывают сотни тысяч подписчиков, а клипы набирают десятки миллионов просмотров. Он неоднократно становился лауреатом премии «Шансон года» и активно участвует в популярных проектах, таких как «Эх, разгуляй!» и «Славянский Базар».

Что ожидать на концерте?

Каждое выступление Артура – это настоящая музыкальная феерия. Слушатели могут рассчитывать на 100% живой звук, профессиональное музыкальное сопровождение и новые песни, которые подарят незабываемые эмоции. Артур создает атмосферу близости с каждым зрителем, оставляя незабываемые впечатления.

Не упустите возможность насладиться живым концертом Артура Руденко и окунуться в мир качественной музыки, подаренной с любовью!

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В других городах
Ноябрь
9 ноября понедельник
19:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1300 ₽

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