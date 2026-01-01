Концерт Артура Руденко в Воронежском концертном зале

В Воронежском концертном зале состоится долгожданный концерт Артура Руденко — артиста, известного своими трогательными лирическими песнями. Среди его хитов можно услышать «Падал белый снег», «Забыть нельзя» и «Счастье ты мое голубоглазое».

Об артистe

Артур Руденко — неоднократный лауреат премии «Шансон года», а также постоянный участник таких известных проектов, как «Эх, разгуляй!» и «Славянский Базар». Его гастрольная деятельность охватывает города России и СНГ, а также артист регулярно появляется на радио и телевидении, что подтверждает его популярность.

Что ожидать на концерте

Концерт обещает стать настоящим праздником для поклонников шансона и всех ценителей живого исполнения музыки. Не упустите возможность насладиться уникальной атмосферой, которую создаст талантливый артист.