Шоу Артура Пирожкова в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет захватывающее шоу «Перетанцуй меня» с Артуром Пирожковым, созданным шоуменом Александром Реввой в рамках Comedy Club. Это событие обещает зарядить позитивом и отлично подойдет для всей семьи.

Артур Пирожков: звезда сцены

Персонаж Артура Пирожкова стал настоящим символом ярких выступлений. В 2009 году Ревва создал этот образ, который быстро завоевал сердца зрителей. Артур не только собрал армией поклонников, но и удостоился множества престижных наград, включая «Золотой Граммофон» и «Премию МУЗ-ТВ».

Хиты, которые знают все

В программе шоу звучат полюбившиеся публике хиты: «#КАКЧЕЛЕНТАНО», «туДЫМ-сюДЫМ», «Перетанцуй меня», «#Алкоголичка», «Зацепила» и «Чика». Эти песни не оставят равнодушными никого — их знают и поют не только в России, но и за её пределами.

Не пропустите!

Билеты на шоу разлетаются быстро, как горячие пирожки, поэтому рекомендуется позаботиться о покупке заранее. Это событие с положительной атмосферой подарит зрителям отличное настроение и заряд энергетики на целый год!