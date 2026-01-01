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Артур Пирожков
Киноафиша Артур Пирожков

Артур Пирожков

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О концерте

Шоу Артура Пирожкова в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге пройдет захватывающее шоу «Перетанцуй меня» с Артуром Пирожковым, созданным шоуменом Александром Реввой в рамках Comedy Club. Это событие обещает зарядить позитивом и отлично подойдет для всей семьи.

Артур Пирожков: звезда сцены

Персонаж Артура Пирожкова стал настоящим символом ярких выступлений. В 2009 году Ревва создал этот образ, который быстро завоевал сердца зрителей. Артур не только собрал армией поклонников, но и удостоился множества престижных наград, включая «Золотой Граммофон» и «Премию МУЗ-ТВ».

Хиты, которые знают все

В программе шоу звучат полюбившиеся публике хиты: «#КАКЧЕЛЕНТАНО», «туДЫМ-сюДЫМ», «Перетанцуй меня», «#Алкоголичка», «Зацепила» и «Чика». Эти песни не оставят равнодушными никого — их знают и поют не только в России, но и за её пределами.

Не пропустите!

Билеты на шоу разлетаются быстро, как горячие пирожки, поэтому рекомендуется позаботиться о покупке заранее. Это событие с положительной атмосферой подарит зрителям отличное настроение и заряд энергетики на целый год!

Исполнители
Александр Ревва
Александр Ревва

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В других городах
Сентябрь
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19:00
БКЗ «Октябрьский» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 6
от 2500 ₽

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