Артур Пирожков
Билеты от 5000₽
Киноафиша Артур Пирожков

Артур Пирожков

6+
Возраст 6+
Билеты от 5000₽

О концерте

Концерт Артура Пирожкова в Москве

Известный шоумен и актер Александр Ревва давно вышел за рамки своего юмористического амплуа. Его персонаж – герой-мачо по имени Артур Пирожков – был придуман в 2009 году и стал настоящей сенсацией, завоевав сердца многомиллионной аудитории.

Хиты, которые полюбились зрителям

Уверенные хиты, такие как «КакЧелентано», «Чика», «Зацепила», «Алкоголичка» и другие работы Артура Пирожкова, стали рекордсменами по количеству просмотров на различных платформах. Эти композиции помогли артисту занять высокие позиции в хит-парадах и принесли ему выступления на самых престижных музыкальных премиях. Также стоит отметить звание «Артист года» по версии телеканала «Муз-ТВ».

Что ожидать на концерте

От грандиозного концерта Артура Пирожкова можно ждать искромётного шоу и мощнейшей энергетики. Артист представит свои любимые хиты и обязательно удивит зрителей различными сюрпризами. Основная цель этого мероприятия – поделиться с поклонниками сильнейшим зарядом любви к жизни, который Ревва щедро передает всем присутствующим.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного зрелища! Следите за анонсами и будьте готовы к незабываемому вечеру с Артуром Пирожковым.

В ролях
Александр Ревва
Александр Ревва

Купить билет на концерт Артур Пирожков

Помощь с билетами
Апрель
19 апреля воскресенье
19:00
Концертный зал «Москва» Москва, просп. Андропова, 1, парк «Остров мечты»
от 5000 ₽

