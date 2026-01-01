Концерт Артура Пирожкова в Москве

Известный шоумен и актер Александр Ревва давно вышел за рамки своего юмористического амплуа. Его персонаж – герой-мачо по имени Артур Пирожков – был придуман в 2009 году и стал настоящей сенсацией, завоевав сердца многомиллионной аудитории.

Хиты, которые полюбились зрителям

Уверенные хиты, такие как «КакЧелентано», «Чика», «Зацепила», «Алкоголичка» и другие работы Артура Пирожкова, стали рекордсменами по количеству просмотров на различных платформах. Эти композиции помогли артисту занять высокие позиции в хит-парадах и принесли ему выступления на самых престижных музыкальных премиях. Также стоит отметить звание «Артист года» по версии телеканала «Муз-ТВ».

Что ожидать на концерте

От грандиозного концерта Артура Пирожкова можно ждать искромётного шоу и мощнейшей энергетики. Артист представит свои любимые хиты и обязательно удивит зрителей различными сюрпризами. Основная цель этого мероприятия – поделиться с поклонниками сильнейшим зарядом любви к жизни, который Ревва щедро передает всем присутствующим.

Не упустите шанс стать частью этого удивительного зрелища! Следите за анонсами и будьте готовы к незабываемому вечеру с Артуром Пирожковым.