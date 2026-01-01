Артур Пирожков. Перетанцуй меня. Большое летнее шоу в Зеленом Театре!

Артур Пирожков на сцене Зеленого театра ВДНХ

28 августа на сцене легендарного Зеленого театра ВДНХ состоится выступление неподражаемого Артура Пирожкова с программой «Перетанцуй меня!». Это событие обещает стать настоящим праздником музыки и веселья под открытым небом.

Энергия и хиты

Зрители смогут насладиться любимыми хитами артиста, включая «Как Челентано», «Чика», «Зацепила» и «Алкоголичка». Кроме того, на концерте будут представлены новые песни, которые вновь подтвердят уникальный стиль Артура Пирожкова.

Зажигательное шоу

Гостям вечера гарантированы яркие выступления, зажигательные номера и заводные танцы. Атмосфера веселья и положительных эмоций сделает этот концерт незабываемым.

Артист с характером

Артур Пирожков — это сценическое альтер эго комедийного актера, шоумена и телеведущего Александра Реввы. Его харизма и энергичная манера исполнения привлекают зрителей всех возрастов. Творчество Пирожкова сочетает в себе юмор и музыкальный талант, что делает каждое его выступление особенным.

Летний вечер с Артуром Пирожковым

