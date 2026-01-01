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Артур Пирожков. Музыкальное шоу «Перетанцуй меня»
Киноафиша Артур Пирожков. Музыкальное шоу «Перетанцуй меня»

Артур Пирожков. Музыкальное шоу «Перетанцуй меня»

6+
Возраст 6+

О концерте

Весёлое музыкальное шоу Артура Пирожкова

Артур Пирожков приглашает всех на музыкальное шоу «Перетанцуй меня» на Локомотив-Арене! Это мероприятие идеально подходит для всей семьи и обещает зарядить зрителей хорошим настроением на длительный срок.

Персонаж Артура был создан шоуменом Александром Реввой в 2009 году в рамках Comedy Club. С тех пор Пирожков стал не только ярким героем комедийных скетчей, но и одним из популярных исполнителей, получившим множество наград, включая «Золотой Граммофон» и «Премию МУЗ-ТВ».

В репертуаре артиста — хиты, такие как «#Какчелентано», «Тудым-сюдым», «Перетанцуй меня», «#Алкоголичка», «Зацепила» и «Чика». Эти песни звучат не только в России, но и за её пределами, становясь знакомыми и любимыми для широкой аудитории.

Билеты на шоу стремительно раскупаются, как горячие пирожки, поэтому не упустите шанс приобрести их заранее!

Исполнители
Пирожков А

Купить билет на концерт Артур Пирожков. Музыкальное шоу «Перетанцуй меня»

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В других городах
Сентябрь
28 сентября понедельник
19:00
Гранд-холл Сибирь Красноярск, Авиаторов, 19 стр 2
от 2500 ₽
29 сентября вторник
19:00
Локомотив-арена Новосибирск, Ипподромская, 18

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