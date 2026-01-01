Концерт Артура Беркута в клубе Glastonberry

Приглашаем всех поклонников рок-музыки на яркое событие — день рождения Артура Беркута! Этот концерт, который уже стал доброй традицией, пройдет в клубе Glastonberry и обещает стать настоящим праздником.

Что вас ждет на концерте

5 июня вас ждет заряд энергии и отличного настроения. Артур Беркут представит свои новые песни, а также порадует зрителей хитами, которые перенесут вас в незабываемые моменты прошлого. Не упустите возможность зарядиться уникальной атмосферой рок-музыки!

Правила посещения

Обратите внимание, что несовершеннолетним зрителям (до 18 лет) разрешен вход исключительно в сопровождении родителей или опекунов. При себе обязательно иметь паспорт.

Ждем вас на празднике, который оставит яркие воспоминания на долгие годы!