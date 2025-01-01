Меню
Артур Беркут
Билеты от 1200₽
Киноафиша Артур Беркут

Артур Беркут

18+
Возраст 18+
Билеты от 1200₽

О концерте/спектакле

Концерт Артура Беркута в Ритм-Блюз кафе

19 октября в Ритм-Блюз кафе состоится традиционный концерт Артура Беркута — легендарного экс-вокалиста групп «Ария» и «Автограф». Это уникальная возможность для поклонников насладиться обновленной программой, которая вобрала в себя как сольные хиты Артура, так и незабываемые мелодии из репертуара «Арии» и «Автографа».

Что ожидать от программы

Концерт обещает быть насыщенным и разнообразным. В программе будут представлены известные хиты, а также новые композиции, которые вносят «осенний» оттенок в музыкальную палитру. Для зрителей это отличная возможность окунуться в мир любимых мелодий и услышать известные произведения в новом звучании.

Дополнительная информация

Артур Беркут — талантливый артист, который за свою карьеру успел покорить сердца тысяч поклонников. Не упустите шанс стать частью этого музыкального события и зарядиться яркой атмосферой, которая царит на его концертах. Приходите, чтобы в полной мере насладиться живым исполнением и отметить осень под великолепную музыку!

Купить билет на концерт Артур Беркут

Октябрь
19 октября воскресенье
19:00
Ритм-блюз Москва, Староваганьковский пер., 19, стр. 2
от 1200 ₽

Фотографии

Артур Беркут

