АртМафия Show
Киноафиша АртМафия Show

Спектакль АртМафия Show

12+
Возраст 12+

О концерте/спектакле

Синтетическое шоу для ценителей знаменитой игры

Приглашаем вас на незабываемое событие — шоу «Мафия в Музыке», которое представляет собой уникальный синтез популярной игры «Мафия», викторины на знание мюзиклов и яркого музыкального концерта. Это шоу подарит вам удивительные эмоции и незабываемые впечатления!

Что вас ждет на шоу?

  • Восемь популярных артистов — яркие звезды театра и музыки, которые готовы подарить вам незабываемые номера.
  • Два звездных ведущих — харизматичные личности, которые будут вести вас через все этапы шоу.
  • Четыре дуэта и восемь сольных номеров — разнообразие форматов и музыкальных стилей, которое не оставит равнодушным никого.
  • Денежные призы — у зрителей будет возможность выиграть призы, участвуя в различных конкурсах.
  • Интерактивное участие — вы сможете активно участвовать в шоу через специальный Telegram-бот, который позволит вам влиять на ход событий.

Не пропустите!

Такого шоу вы еще не видели! «Мафия в Музыке» — это яркое и зажигательное зрелище, которое объединяет в себе элементы театра, музыки и интерактивности. Приходите и станьте частью этого уникального события!

