Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
К сожалению, постер отсутствует
Киноафиша Артисты АСО, аб-т №12

Артисты АСО, аб-т №12

6+
Возраст 6+

О концерте/спектакле

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 28 января
Малый зал Петербургской филармонии Санкт-Петербург, Невский просп., 30
19:00 от 300 ₽

В ближайшие дни

Музыкальное лото
18+
Живая музыка Вечеринка
Музыкальное лото
17 августа в 18:00 Суарэ
от 700 ₽
I love you baby. Трио Espressivo. Концерт при свечах в Бронзовом зале особняка Половцова
6+
Джаз
I love you baby. Трио Espressivo. Концерт при свечах в Бронзовом зале особняка Половцова
28 августа в 20:00 Дом Архитектора
от 2000 ₽
Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль Золотое кольцо
6+
Эстрада
Надежда Кадышева, Григорий Кадышев и ансамбль Золотое кольцо
26 июля в 19:00 Ледовый дворец
от 7000 ₽
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные летние фестивали в Москве Музыкальные фестивали лета 2025 Музыкальные фестивали лета 2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше