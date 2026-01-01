Спектакль Артист

Премьера на сцене «Шарык клубы»

Сцена «Шарык клубы» продолжает знакомить посетителей Интерактивного мультимедийного комплекса с произведениями, связанными с историей национального театра. На этой сцене состоится премьера — зарисовка из жизни актеров начала XX века по пьесе «Артист», написанной Габдуллой Кариевым, знаменитым «отцом татарского театра».

О пьесе «Артист»

Габдулла Кариев создал ироничную комедию в одном действии в 1914 году. Главным героем пьесы стал «Его Величество артист». Это не автопортрет в исторических реалиях, а скорее юмористический этюд на тему «один день из жизни артиста». Комедия быстро вошла в репертуар первой татарской труппы «Сайяр». Вероятно, именно на подмостках «Шарык клубы» и состоялась ее премьера более ста лет назад!

Сюжет спектакля

Действие происходит в комнате захудалой казанской гостиницы, где артист Сакмарский готовится к вечернему спектаклю. Он сталкивается с голодом и угрозами хозяина гостиницы, который собирается выгнать его за долги. Однако, есть одно средство, что может спасти его от всех напастей — это мир театра, мир фантазии и лицедейства, в котором артист может быть и счастлив, и богат, и весел.

Не упустите возможность увидеть эту увлекательную комедию на сцене «Шарык клубы», которая перенесет вас в атмосферу прошлого и откроет завесу над жизнью артистов того времени.