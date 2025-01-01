Меню
ARTIK&ASTI
Билеты от 3200₽
Киноафиша ARTIK&ASTI

ARTIK&ASTI

12+
Возраст 12+
Билеты от 3200₽

О концерте

Концерт группы ARTIK & ASTI с новой солисткой Seville

На Live Арена состоится грандиозное событие — концерт группы ARTIK & ASTI с новой солисткой Seville. Коллектив известен своими продуманными клипами и самостоятельными историями в песнях. Гости услышат хиты «Модный поп», «Грустный дэнс», «Девочка танцуй» и неожиданные премьеры.

Шоу, полное эффектов

Программа обещает захватывающие живые выступления, эффектные постановки, световые шоу и интерактивные моменты. Концерт понравится всем поклонникам поп-музыки и любителям качественного исполнения.

История успеха

ARTIK & ASTI уже почти 15 лет сохраняет лидерство на вершине поп-музыки. Их творчество стало символом качества и стиля, сформировав отдельный жанр, вдохновляющий миллионы.

Новая глава в музыке

С приходом новой солистки Seville, группа обрела второе дыхание и стала эталоном не только в музыке, но и в визуальной культуре. Каждый клип — это мини-фильм, каждая песня — самостоятельная история, находящая отклик в сердцах слушателей. Каждый концерт — искренний диалог со зрителями.

Масштабное шоу в Москве

ARTIK & ASTI представит новое масштабное шоу, поражающее своей красотой и динамикой. Вас ждут громкие хиты, любимые песни, неожиданные премьеры, живой звук и, конечно же, чарующий голос Seville.

Не пропустите!

Категории билетов:

  • Танцпол — доступ на танцпол главной арены комплекса. Если вы придёте раньше, то займёте место перед сценой поближе к любимому артисту.
  • Сектор — доступ на один из секторов главной арены, рассадка согласно купленным билетам. Без доступа на танцпол.
  • Премиум Бокс — доступ в комфортабельную зону с отличным видом на сцену, премиальное обслуживание, отдельный вход.
  • Лаунж — доступ на комфортабельный балкон с отличным видом на сцену, премиальное обслуживание, отдельный вход.

Купить билет на концерт ARTIK&ASTI

Апрель
18 апреля суббота
19:00
Live Арена Москва, Одинцовский р-н, пос. Новоивановское, Западная, 145
от 3200 ₽

Фотографии

ARTIK&ASTI

