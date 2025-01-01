ARTIK & ASTI в Санкт-Петербурге: Неповторимое шоу с SEVILLE

Группа ARTIK & ASTI, на протяжении почти 15 лет доминирующая на российской поп-сцене, снова радует поклонников. С новой солисткой SEVILLE коллектив обрёл новое дыхание и продолжает восхищать своим качественным звучанием и уникальным стилем.

Искусство на сцене

Творчество ARTIK & ASTI стало не просто популярным, а настоящим явлением. Каждый клип группы можно рассматривать как мини-фильм, в котором тщательно продуманы все детали. Песни, исполненные драматургией и эмоциональным наполнением, неизменно находят отклик в сердцах слушателей.

Что ждать на концерте

В Спортивном комплексе «Юбилейный» состоится грандиозный концерт, на котором зрителей ждут:

Самые громкие хиты

Любимые песни

Неожиданные премьеры

Коллаборации с другими артистами

Живой звук и невероятно впечатляющий голос SEVILLE

Этот концерт — шанс стать частью искреннего диалога с артистами, для всех, кто ценит качественную музыку и живое исполнение. Не упустите возможность увидеть и услышать это удивительное шоу в Санкт-Петербурге.