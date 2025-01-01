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Билеты от 2000₽
Киноафиша Artfonix. Сказки Пушкина с живой музыкой и чтецом

Artfonix. Сказки Пушкина с живой музыкой и чтецом

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Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир сказок: «Сказки Пушкина» с песочной анимацией

Ваш ребенок уже все видел и его ничем не удивишь? Хотите, чтобы ваши дети развивались творчески? Ищете, куда еще сводить ребенка? Или вы просто хотите устроить культурный поход всей семьей в выходной день? Если вы ответили «да» на один из этих вопросов, это мероприятие именно для вас!

Мастерство художника песочной анимации Марии Ворониной раз за разом покоряет сердца зрителей по всему миру. Ее руки, словно по волшебству, рисуют перед зрителем песочные картины, которые иногда самым непредсказуемым образом сменяют друг друга. И взрослые, и дети, как завороженные, следят за тем, как один образ плавно перетекает в другой.

Музыка и звуковой дизайн

Но живой песочной анимацией этот вечер не ограничится. Песочную анимацию украсит живая классическая музыка, специально аранжированная для песочного шоу «Сказки Пушкина» московским композитором Николаем Поповым. Музыка исполняется на таких инструментах, как скрипка, альт, виолончель, а также на электронных инструментах.

Ярким дополнением шоу станет звуковой дизайн, который полностью погрузит вас в мир сказок А. С. Пушкина. Текст сказок читает актер московских театров Илья Баранов. Его мастерство исполнения заставляет родителей говорить, что они сами так сказку никогда бы ребенку не прочитали — с такими оттенками и подачей. Зрителям остается только завидовать актерскому мастерству артиста и стараться читать детям сказки в похожей манере!

Программа мероприятия

  • «О рыбаке и рыбке»
  • «О золотом петушке»
  • «О мертвой царевне и семи богатырях»

Исполнители

Мария Воронина — песочная анимация, лауреат международных конкурсов (Санкт-Петербург)

Илья Баранов — актер Центрального академического театра Российской Армии (Москва)

Музыканты квинтета Artfonix

  • Александр Кузавов — скрипка (лауреат международных конкурсов)
  • Данил Довженко — скрипка
  • Максим Шагаев — альт
  • Илья Иванюк — виолончель
  • Илья Кронфельд — клавиши, перкуссия, электроника

Звукорежиссура

Олег Лапцай — звукорежиссура, звуковой дизайн (Москва)

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемые впечатления и погрузиться в волшебный мир сказок!

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Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
13 сентября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
12:00 от 2000 ₽
9 ноября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
12:00 от 2000 ₽
8 февраля
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
12:00 от 2000 ₽
31 мая
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
12:00 от 2000 ₽

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