Artfonix. Шоу «Шторм»

Вы когда-нибудь задумывались о том, что будет, если смешать стиль музыки Баха и Грига со стилями группы Rammstein и Metallica? Чайковского замиксовать со Skrillex и Dr. Dre? А что если знаменитая «К Элизе» Бетховена прозвучит в стиле Людовико Эйнауди? Как бы звучал 24-й каприс Паганини в жанре «Пиратов Карибского моря» Ханса Циммера? Если вы ответили «да» хотя бы на один вопрос, то шоу «Шторм» создано именно для вас. Узнайте о нем все! Авторская программа «Шторм» музыкальной группы Artfonix - новинка в музыкальной индустрии. Музыканты предлагают зрителю отправиться в воображаемые музыкальные миры вселенной Artfonix, в которой нет никаких ограничений и возможно все. В качестве матрицы для музыкальных тем Artfonix берет фрагменты мелодий классиков и создает новую музыку. На шоу 99% времени звучит авторская музыка, в которой лишь угадываются знакомые искушенной публике цитаты из классики. Шоу «Шторм» нравится не только взрослым любителям качественной инструментальной и вокальной музыки, но и может быть первым концертом для знакомства детей со скрипкой, альтом и виолончелью. В составе группы Artfonix также большая роль отдается ударным, клавишам, роялю и электрогитаре. Артисты активно используют электронику в сочетании с динамическим светом и видеорядом. Приходите на концерт всей семьей или большой компанией друзей, чтобы вместе угадывать классические мелодии и получить заряд положительных эмоций до следующего концерта. Разрешите себе это удовольствие - приобретите билеты прямо сейчас! Исполнители: Александр Кузавов - скрипка, электрогитара Данил Довженко - скрипка Максим Шагаев - альт Илья Иванюк - виолончель Ярослав Шевченко - ударные Илья Кронфельд - клавиши Галина Войниченко - вокал Звукорежиссер - Олег Лапцай Аранжировка - Александр Махнев, Данил Довженко