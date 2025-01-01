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Artfonix. Шоу саундтреков «Звук Кино»
Билеты от 2000₽
Киноафиша Artfonix. Шоу саундтреков «Звук Кино»

Artfonix. Шоу саундтреков «Звук Кино»

12+
Возраст 12+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир кино с шоу «Звук кино»

Шоу «Звук кино» — это яркое мультимедийное представление, которое всегда вызывает большой интерес у зрителей. Вас ждет уникальное сочетание музыки самых популярных фильмов и мультфильмов мирового кинематографа, виртуозная игра на акустических и электронных инструментах, а также захватывающее световое шоу и видеоинсталляции.

Что ждет зрителей?

На шоу вы сможете не только насладиться великолепной музыкой, но и пообщаться с артистами, а также принять участие в совместном исполнении известных номеров. Это мероприятие будет интересно не только киноманам и меломанам, но и всем любителям классического кроссовера.

Программа мероприятия

В программе шоу прозвучит музыка из таких культовых фильмов, как «Пираты Карибского моря» и «Миссия невыполнима». Также вы услышите знаменитые саундтреки из фильма «Skyfall» и сериала «Игра престолов». Не обойдут вниманием и лирические темы из «Леона» и «Один плюс один». Каждый из этих треков способен перенести вас в увлекательный мир кино.

Уникальный подход к музыке

Создатели шоу «Звук кино» предлагают сплав живой и электронной музыки, классических и рок инструментов, эпических ритмов и современных танцевальных стилей. Все это будет синхронно сочетаться с видео и светом, создавая неповторимую атмосферу.

Не упустите возможность стать частью этого захватывающего шоу и погрузиться в мир кинематографической музыки. «Звук кино» ждет вас!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
20:00 от 2000 ₽
12 декабря
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
20:00 от 2000 ₽
19 апреля
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
12:00 от 2000 ₽

В ближайшие дни

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