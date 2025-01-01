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Artfonix. Песочное шоу «Волшебная лампа Алладина» с живой музыкой и чтецами
Билеты от 2000₽
Киноафиша Artfonix. Песочное шоу «Волшебная лампа Алладина» с живой музыкой и чтецами

Artfonix. Песочное шоу «Волшебная лампа Алладина» с живой музыкой и чтецами

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Песочное шоу «Волшебная лампа Аладдина» — волшебство для всей семьи

Ваш ребенок уже все видел и его уже ничем не удивишь? Хотите, чтобы ваши дети развивались творчески? Или вы просто хотите устроить культурный поход всей семьей в выходной день? Приглашаем вас окунуться в мир песочных сказок на представлении концертного агентства «Artfonix»!

Сказочное путешествие

Смотрите захватывающее песочное шоу «Волшебная лампа Аладдина» с песочной анимацией, живой музыкой и чтецами. Эта история о волшебной лампе, приключениях простого мальчика Аладдина, всемогущих джинах и прекрасной принцессе завораживает как взрослых, так и детей.

Почему стоит посетить?

Песочное шоу «Волшебная лампа Аладдина» привлекает зрителей уникальной песочной анимацией, которую вживую создает один из лучших художников России. Герои сказки оживают на огромном экране, а зрители остаются под впечатлением от первых до последних минут представления.

Живое музыкальное сопровождение

Песочную анимацию сопровождает живая музыка, специально написанная московским композитором Николаем Поповым. В представлении используются скрипка, альт, виолончель, а также электроника и арабские музыкальные инструменты, что создает уникальную атмосферу восточной сказки.

Звук и свет — дополнение к волшебству

Текст сказки читают известные актеры театра и кино Илья Баранов и Александра Аронс. Ярким дополнением шоу станет звуковой дизайн, который поможет ощутить зной жаркого арабского дня и холод ночной пустыни. Фантастические звуки создадут эффект присутствия экзотичных зверей и джинов, погружая вас и вашего ребенка в мир магии и волшебства.

Исполнители

  • Виктория Володина – песочная анимация (Москва)
  • Илья Баранов – актер театра и кино (Москва)
  • Александра Аронс – актриса театра и кино (Москва)

Музыканты струнного квартета «Artfonix»

  • Александр Кузавов – скрипка, Лауреат международных конкурсов
  • Данил Довженко – скрипка
  • Максим Шагаев – альт
  • Илья Иванюк – виолончель

Дополнительные участники

  • Николай Попов – электронные инструменты и звуковой дизайн (Член Союза композиторов России, лауреат всероссийских и международных конкурсов)
  • Олег Лапцай – звукорежиссер, звуковой дизайн

Не упустите возможность подарить вашим детям незабываемые впечатления и погрузиться в удивительный мир волшебства и творчества!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
28 сентября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
12:00 от 2000 ₽

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