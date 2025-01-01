Artfonix. Песочное шоу «Волшебная лампа Алладина» с живой музыкой и чтецами

Песочное шоу «Волшебная лампа Аладдина» — волшебство для всей семьи

Ваш ребенок уже все видел и его уже ничем не удивишь? Хотите, чтобы ваши дети развивались творчески? Или вы просто хотите устроить культурный поход всей семьей в выходной день? Приглашаем вас окунуться в мир песочных сказок на представлении концертного агентства «Artfonix»!

Сказочное путешествие

Смотрите захватывающее песочное шоу «Волшебная лампа Аладдина» с песочной анимацией, живой музыкой и чтецами. Эта история о волшебной лампе, приключениях простого мальчика Аладдина, всемогущих джинах и прекрасной принцессе завораживает как взрослых, так и детей.

Почему стоит посетить?

Песочное шоу «Волшебная лампа Аладдина» привлекает зрителей уникальной песочной анимацией, которую вживую создает один из лучших художников России. Герои сказки оживают на огромном экране, а зрители остаются под впечатлением от первых до последних минут представления.

Живое музыкальное сопровождение

Песочную анимацию сопровождает живая музыка, специально написанная московским композитором Николаем Поповым. В представлении используются скрипка, альт, виолончель, а также электроника и арабские музыкальные инструменты, что создает уникальную атмосферу восточной сказки.

Звук и свет — дополнение к волшебству

Текст сказки читают известные актеры театра и кино Илья Баранов и Александра Аронс. Ярким дополнением шоу станет звуковой дизайн, который поможет ощутить зной жаркого арабского дня и холод ночной пустыни. Фантастические звуки создадут эффект присутствия экзотичных зверей и джинов, погружая вас и вашего ребенка в мир магии и волшебства.

Исполнители

Виктория Володина – песочная анимация (Москва)

– песочная анимация (Москва) Илья Баранов – актер театра и кино (Москва)

– актер театра и кино (Москва) Александра Аронс – актриса театра и кино (Москва)

Музыканты струнного квартета «Artfonix»

Александр Кузавов – скрипка, Лауреат международных конкурсов

– скрипка, Лауреат международных конкурсов Данил Довженко – скрипка

– скрипка Максим Шагаев – альт

– альт Илья Иванюк – виолончель

Дополнительные участники

Николай Попов – электронные инструменты и звуковой дизайн (Член Союза композиторов России, лауреат всероссийских и международных конкурсов)

– электронные инструменты и звуковой дизайн (Член Союза композиторов России, лауреат всероссийских и международных конкурсов) Олег Лапцай – звукорежиссер, звуковой дизайн

Не упустите возможность подарить вашим детям незабываемые впечатления и погрузиться в удивительный мир волшебства и творчества!