Artfonix. Песочное шоу «Сказка о царе Салтане» с живой музыкой и чтецом

Ваш ребенок уже все видел и его ничем не удивишь? Хотите, чтобы ваши дети развивались творчески? Или просто ищете культурное развлечение для всей семьи в выходной? Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили «да», значит, это мероприятие именно для вас!
Мастерство художника песочной анимации снова покоряет сердца зрителей. С помощью волшебных рук художника мгновенно возникают песочные картины, которые сменяются одна другой в неожиданных комбинациях. Взрослые и дети, завороженные процессом, с интересом наблюдают, как один образ плавно переходит в другой.
Эта вечерняя программа не ограничивается лишь живой песочной анимацией. Ее украсит живая музыка, специально написанная для спектакля «Сказка о царе Салтане». Музыка будет исполняться на различных инструментах: скрипке, альте, виолончели, а также на электронных инструментах.
Звук будет дополнять впечатления, благодаря звуковому дизайну московского композитора Николая Попова. Это погружение в мир сказок А.С. Пушкина сделает мероприятие незабываемым.
Тексты сказок будут читать известные актеры театра и кино Илья Баранов и Александра Аронс. Их мастерство настолько впечатляет, что после представления зрители отмечают: «Мы сами так сказку никогда бы не прочитали — с такими оттенками и подачей!
Зрителям остается лишь восхищаться актерским талантом и постараться занять такую же манеру чтения для своих детей!
Программа спектакля «Сказка о царе Салтане» включает:
Не упустите возможность насладиться этим невероятным зрелищем и провести время с семьей в теплой атмосфере сказки!