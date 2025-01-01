Меню
Artfonix. Песочное шоу «Сказка о царе Салтане» с живой музыкой и чтецом
Билеты от 2000₽
Киноафиша Artfonix. Песочное шоу «Сказка о царе Салтане» с живой музыкой и чтецом

Artfonix. Песочное шоу «Сказка о царе Салтане» с живой музыкой и чтецом

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Погружение в мир сказок с песочной анимацией

Ваш ребенок уже все видел и его ничем не удивишь? Хотите, чтобы ваши дети развивались творчески? Или просто ищете культурное развлечение для всей семьи в выходной? Если хотя бы на один из этих вопросов вы ответили «да», значит, это мероприятие именно для вас!

Мастерство художника песочной анимации снова покоряет сердца зрителей. С помощью волшебных рук художника мгновенно возникают песочные картины, которые сменяются одна другой в неожиданных комбинациях. Взрослые и дети, завороженные процессом, с интересом наблюдают, как один образ плавно переходит в другой.

Живая музыка для атмосферного погружения

Эта вечерняя программа не ограничивается лишь живой песочной анимацией. Ее украсит живая музыка, специально написанная для спектакля «Сказка о царе Салтане». Музыка будет исполняться на различных инструментах: скрипке, альте, виолончели, а также на электронных инструментах.

Звук будет дополнять впечатления, благодаря звуковому дизайну московского композитора Николая Попова. Это погружение в мир сказок А.С. Пушкина сделает мероприятие незабываемым.

Читающие актёры и их магия

Тексты сказок будут читать известные актеры театра и кино Илья Баранов и Александра Аронс. Их мастерство настолько впечатляет, что после представления зрители отмечают: «Мы сами так сказку никогда бы не прочитали — с такими оттенками и подачей!

Зрителям остается лишь восхищаться актерским талантом и постараться занять такую же манеру чтения для своих детей!

Исполнители и программа

Программа спектакля «Сказка о царе Салтане» включает:

  • Вероника Володина — песочная анимация, лауреат международных конкурсов (Москва)
  • Илья Баранов — актер театра и кино (Москва)
  • Александра Аронс — актриса театра и кино (Москва)
  • Струнный квартет «Artfonix»:
    • Александр Кузавов — скрипка (лауреат международных конкурсов)
    • Данил Довженко — скрипка
    • Максим Шагаев — альт
    • Илья Иванюк — виолончель
  • Олег Лапцай — звукорежиссура, звуковой дизайн (Москва)
  • Илья Кронфельд — музыкант-мультиинструменталист

Не упустите возможность насладиться этим невероятным зрелищем и провести время с семьей в теплой атмосфере сказки!

