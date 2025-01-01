Artfonix. Песочное шоу «Сказка о царе Салтане» с живой музыкой и чтецом

Ваш ребенок уже всё видел и его ничем не удивишь? Хотите, чтобы ваши дети развивались творчески? Ищете, куда еще сводить ребенка? Или просто хотите устроить культурный поход всей семьей в выходной день? Если вы ответили «да» на один из вопросов, значит, это мероприятие именно для вас!
Мастерство художника песочной анимации раз за разом покоряет сердца зрителей по всему миру. Руки художника, словно по волшебству, рисуют перед зрителем песочные картины, которые непредсказуемо сменяют друг друга. И взрослые, и дети, как завороженные, следят за тем, как один образ плавно перетекает в другой.
Но живой песочной анимацией этот вечер не ограничится. Песочную анимацию украсит живая музыка, специально написанная для песочного шоу «Сказка о царе Салтане». Музыка исполняется на таких инструментах, как скрипка, альт, виолончель, а также на электронных инструментах.
Ярким дополнением шоу станет звуковой дизайн московского композитора Николая Попова, который полностью погрузит вас в мир сказок А.С. Пушкина. Текст сказок читают актеры театра и кино Илья Баранов и Александра Аронс. Они так вживаются в роль, что родители после представления говорят о том, что сами так сказку никогда бы ребенку не прочитали — с такими оттенками и подачей.
Программа: «Сказка о царе Салтане»
Не упустите возможность подарить своим детям незабываемый вечер, наполненный чудесами и волшебством!