Artfonix. Песочное шоу «Сказка о царе Салтане» с живой музыкой и чтецом

Творческое путешествие в мир сказок: «Сказка о царе Салтане»

Ваш ребенок уже всё видел и его ничем не удивишь? Хотите, чтобы ваши дети развивались творчески? Ищете, куда еще сводить ребенка? Или просто хотите устроить культурный поход всей семьей в выходной день? Если вы ответили «да» на один из вопросов, значит, это мероприятие именно для вас!

Песочная анимация — волшебство на сцене

Мастерство художника песочной анимации раз за разом покоряет сердца зрителей по всему миру. Руки художника, словно по волшебству, рисуют перед зрителем песочные картины, которые непредсказуемо сменяют друг друга. И взрослые, и дети, как завороженные, следят за тем, как один образ плавно перетекает в другой.

Живая музыка и звуковой дизайн

Но живой песочной анимацией этот вечер не ограничится. Песочную анимацию украсит живая музыка, специально написанная для песочного шоу «Сказка о царе Салтане». Музыка исполняется на таких инструментах, как скрипка, альт, виолончель, а также на электронных инструментах.

Ярким дополнением шоу станет звуковой дизайн московского композитора Николая Попова, который полностью погрузит вас в мир сказок А.С. Пушкина. Текст сказок читают актеры театра и кино Илья Баранов и Александра Аронс. Они так вживаются в роль, что родители после представления говорят о том, что сами так сказку никогда бы ребенку не прочитали — с такими оттенками и подачей.

Исполнители и программа

Программа: «Сказка о царе Салтане»

Виктория Володина — песочная анимация, лауреат международных конкурсов (Москва)

— песочная анимация, лауреат международных конкурсов (Москва) Илья Баранов — актер театра и кино (Москва)

— актер театра и кино (Москва) Александра Аронс — актриса театра и кино (Москва)

— актриса театра и кино (Москва) Музыканты струнного квартета «Artfonix» Александр Кузавов — скрипка (лауреат международных конкурсов) Данил Довженко — скрипка Максим Шагаев — альт Илья Иванюк — виолончель

Олег Лапцай — звукорежиссура, звуковой дизайн (Москва)

— звукорежиссура, звуковой дизайн (Москва) Илья Кронфельд — музыкант, мультиинструменталист

Не упустите возможность подарить своим детям незабываемый вечер, наполненный чудесами и волшебством!