Artfonix. Песочное шоу «Басни Крылова» с живой музыкой и чтецом

Познавательное песочное шоу

Ваш ребенок уже все видел и его уже ничем не удивишь? Ищете, куда еще сводить его? Или просто хотите устроить культурный выходной для всей семьи? Если вы ответили «да» на один из этих вопросов, это мероприятие именно для вас!

Совсем скоро пройдет показ познавательно-развлекательного песочного шоу «Басни Крылова», в котором сочетание песочной анимации, живой музыки и мастерского чтения подарит зрителям незабываемые эмоции.

Что вас ждет?

На сцене прозвучат самые известные басни Ивана Андреевича Крылова, такие как «Квартет», «Стрекоза и муравей», «Мартышка и очки» и другие. Все это будет сопровождаться завораживающими песочными картинами, созданными художником Дарьей Котюх и исполненными Марией Ворониной.

Живая классическая музыка, аранжированная московским композитором Николаем Поповым, сделает атмосферу шоу еще более волшебной. Классические произведения будут исполняться квинтетом «Artfonix» на таких инструментах, как скрипка, альт, виолончель, клавиши и перкуссия.

Уникальная подача

Текст басен прочтет актер ЦАТРА Илья Баранов, который уже полюбился московской публике благодаря своим игровым чтениям сказок Гофмана, А.С. Пушкина и других. Выпускник ГИТИСа читает басни в лучших традициях театральной школы, что делает его выступления незабываемыми.

Ярким дополнением шоу станет звуковой дизайн, который полностью погрузит зрителей в атмосферу басен Крылова.

Программа шоу

В программу вошли следующие басни:

«Ворона и лисица»

«Стрекоза и муравей»

«Слон и моська»

«Лебедь, рак и щука»

«Кот и повар»

«Пастух и море»

«Ларчик»

«Свинья под дубом»

«Любопытный»

«Квартет»

«Волк и кот»

«Зеркало и обезьяна»

«Мартышка и очки»

Исполнители

В шоу участвуют:

Мария Воронина – художник песочной анимации (Санкт-Петербург)

– художник песочной анимации (Санкт-Петербург) Илья Баранов – актер Центрального академического театра Российской Армии (Москва)

– актер Центрального академического театра Российской Армии (Москва) Музыканты квинтета «Artfonix» (Москва): Александр Кузавов – скрипка, лауреат международных конкурсов Данил Довженко – скрипка Максим Шагаев – альт Илья Иванюк – виолончель Илья Кронфельд – мультиинструменталист

Олег Лапцай – звукорежисура, звуковой дизайн (Москва)

Информация о мероприятии

Продолжительность: 60 минут

Возрастное ограничение: 6+

Не упустите возможность провести время с пользой и насладиться искусством вместе с вашими детьми!