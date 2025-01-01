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Artfonix. Музыкальные миры Ханса Циммера
Билеты от 1500₽
Киноафиша Artfonix. Музыкальные миры Ханса Циммера

Artfonix. Музыкальные миры Ханса Циммера

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Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Музыкальные миры Ханса Циммера: Погружение в магию кино

Шоу саундтреков «Музыкальные миры Ханса Циммера» — это захватывающее путешествие в мир кино, наполненное любимыми мелодиями, которые звучали в самых известных фильмах. Арт-группа Artfonix представит волнующие аранжировки композиций, завоевавших сердца миллионов зрителей по всему миру.

Знакомство с Хансом Циммером

Ханс Циммер — один из самых влиятельных композиторов современности. Его музыка звучит в культовых фильмах, таких как «Начало», «Пираты Карибского моря», «Дюна», «Шерлок Холмс» и «Интерстеллар». Каждое его произведение — это не просто музыка, а целая история, способная погрузить зрителя в уникальную атмосферу.

Новый взгляд на знакомые мелодии

На шоу «Музыкальные миры Ханса Циммера» зрителей ждут знакомые мелодии, которые в исполнении Artfonix зазвучат по-новому. Виртуозные музыканты раскроют все свои таланты, исполняя любимые композиции на электронных скрипках, альте, виолончели, а также на клавишах, бас-гитаре и ударных. Динамичный видеоряд и световое шоу создадут незабываемую атмосферу.

Для кого это шоу?

Шоу станет настоящим подарком для меломанов и фанатов творчества Ханса Циммера. Это возможность не только насладиться музыкой, но и открыть для себя что-то новое в знакомых произведениях. Не упустите шанс стать частью этого удивительного музыкального опыта!

Когда и где

Не пропустите «Музыкальные миры Ханса Циммера» — это событие, которое оставит незабываемые впечатления и подарит множество эмоций. Следите за анонсами и приходите на спектакль, который ждет вас с нетерпением!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 сентября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
20:00 от 2000 ₽
7 ноября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
20:00 от 2000 ₽
18 января
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 1500 ₽
4 марта
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
20:00 от 2000 ₽

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