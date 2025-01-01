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Билеты
Artfonix. Мировые хиты на скрипках
Билеты от 2000₽
Киноафиша Artfonix. Мировые хиты на скрипках

Artfonix. Мировые хиты на скрипках

6+
Возраст 6+
Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
5 октября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
18:00 от 2000 ₽
5 декабря
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
20:00 от 2000 ₽
8 февраля
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
18:00 от 2000 ₽
9 апреля
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
20:00 от 2000 ₽

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