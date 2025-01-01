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О концерте/спектакле
Билеты от 2000₽
Киноафиша
Artfonix. Мировые хиты на скрипках
Artfonix. Мировые хиты на скрипках
6+
живая музыка
Возраст
6+
Билеты от 2000₽
О концерте/спектакле
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Время сеанса
20:50
от 400 ₽
Сеанс начался
20:50
от 400 ₽
Можно купить билет
20:50
от 400 ₽
Низкая цена
20:50
от 400 ₽
5 октября
Москонцерт-холл
Москва, Каланчевская, 33
18:00
от 2000 ₽
5 декабря
Москонцерт-холл
Москва, Каланчевская, 33
20:00
от 2000 ₽
8 февраля
Измайлово
Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
18:00
от 2000 ₽
9 апреля
Измайлово
Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
20:00
от 2000 ₽
В ближайшие дни
12+
Рок
Симфонические рок-хиты. Орган и Рок
26 июля в 18:00
Евангелическо-лютеранский собор Святых Петра и Павла
от 1000 ₽
0+
Вечеринка
Почта любви
22 августа в 19:00
Театр им. Булгакова
Билеты
6+
Живая музыка
Николай Рябуха "Песни, спетые сердцем"
9 ноября в 17:00
Зал церковных соборов храма Христа Спасителя
от 700 ₽
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