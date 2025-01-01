Artfonix. Гарри Поттер: музыка магии

Приглашаем вас на уникальное музыкальное шоу «Artfonix. Гарри Поттер: музыка магии», которое перенесет вас в волшебный мир кинематографа. Это захватывающее погружение в мир музыки, полюбившейся миллионам зрителей по всему миру, подарит вам незабываемые эмоции.

Уникальное исполнение

Арт-группа Artfonix представит невероятные аранжировки самых популярных саундтреков из фильмов о Гарри Поттере. Музыканты раскроют свои творческие возможности, исполнив ваши любимые композиции на скрипках, альте, виолончели, а также на клавишах, бас-гитаре и ударных. Динамичный видеоряд и световое шоу дополнят музыкальный фейерверк и сделают это событие поистине незабываемым.

Состав группы

В состав группы входят талантливые музыканты:

Александр Кузавов - лауреат международных конкурсов, скрипка, гитара

- лауреат международных конкурсов, скрипка, гитара Данил Довженко - скрипка

- скрипка Максим Шагаев - альт, гитара

- альт, гитара Илья Иванюк - виолончель

- виолончель Илья Кронфельд - рояль, клавиши

- рояль, клавиши Алан Макиев - бас-гитара

- бас-гитара Ярослав Шевченко - ударные, перкуссия

Музыка из любимых фильмов

На шоу вы услышите любимые мелодии из таких фильмов:

«Гарри Поттер и философский камень» (2001)

«Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)

«Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)

«Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)

«Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)

«Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)

«Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» (2010)

«Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011)

Не упустите шанс стать частью волшебного музыкального путешествия! Ждем вас на шоу «Гарри Поттер: музыка магии» от Artfonix!