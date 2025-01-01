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Artfonix. Гарри Поттер: музыка магии
Билеты от 2000₽
Киноафиша Artfonix. Гарри Поттер: музыка магии

Artfonix. Гарри Поттер: музыка магии

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Билеты от 2000₽

О концерте/спектакле

Artfonix. Гарри Поттер: музыка магии

Приглашаем вас на уникальное музыкальное шоу «Artfonix. Гарри Поттер: музыка магии», которое перенесет вас в волшебный мир кинематографа. Это захватывающее погружение в мир музыки, полюбившейся миллионам зрителей по всему миру, подарит вам незабываемые эмоции.

Уникальное исполнение

Арт-группа Artfonix представит невероятные аранжировки самых популярных саундтреков из фильмов о Гарри Поттере. Музыканты раскроют свои творческие возможности, исполнив ваши любимые композиции на скрипках, альте, виолончели, а также на клавишах, бас-гитаре и ударных. Динамичный видеоряд и световое шоу дополнят музыкальный фейерверк и сделают это событие поистине незабываемым.

Состав группы

В состав группы входят талантливые музыканты:

  • Александр Кузавов - лауреат международных конкурсов, скрипка, гитара
  • Данил Довженко - скрипка
  • Максим Шагаев - альт, гитара
  • Илья Иванюк - виолончель
  • Илья Кронфельд - рояль, клавиши
  • Алан Макиев - бас-гитара
  • Ярослав Шевченко - ударные, перкуссия

Музыка из любимых фильмов

На шоу вы услышите любимые мелодии из таких фильмов:

  • «Гарри Поттер и философский камень» (2001)
  • «Гарри Поттер и Тайная комната» (2002)
  • «Гарри Поттер и узник Азкабана» (2004)
  • «Гарри Поттер и Кубок огня» (2005)
  • «Гарри Поттер и Орден Феникса» (2007)
  • «Гарри Поттер и Принц-полукровка» (2009)
  • «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 1» (2010)
  • «Гарри Поттер и Дары Смерти. Часть 2» (2011)

Не упустите шанс стать частью волшебного музыкального путешествия! Ждем вас на шоу «Гарри Поттер: музыка магии» от Artfonix!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
19 октября
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
18:00 от 2000 ₽
21 ноября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
19:00 от 2000 ₽
11 декабря
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
20:00 от 2000 ₽
19 апреля
Измайлово Москва, Измайловское ш., 71, корп. 5
12:00 от 2000 ₽

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