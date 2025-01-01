Приглашаем вас на уникальное музыкальное шоу «Artfonix. Гарри Поттер: музыка магии», которое перенесет вас в волшебный мир кинематографа. Это захватывающее погружение в мир музыки, полюбившейся миллионам зрителей по всему миру, подарит вам незабываемые эмоции.
Арт-группа Artfonix представит невероятные аранжировки самых популярных саундтреков из фильмов о Гарри Поттере. Музыканты раскроют свои творческие возможности, исполнив ваши любимые композиции на скрипках, альте, виолончели, а также на клавишах, бас-гитаре и ударных. Динамичный видеоряд и световое шоу дополнят музыкальный фейерверк и сделают это событие поистине незабываемым.
В состав группы входят талантливые музыканты:
На шоу вы услышите любимые мелодии из таких фильмов:
Не упустите шанс стать частью волшебного музыкального путешествия! Ждем вас на шоу «Гарри Поттер: музыка магии» от Artfonix!