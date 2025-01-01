Artfonix. Чаплин Live. Новые времена

Кинопоказ фильма Чаплина «Новые времена» под живую музыку

Кинопоказ фильма Чарли Чаплина «Новые времена» под живое музыкальное сопровождение квинтета Artfonix — это долгожданное событие для всех любителей искусства. Абсолютно синхронное музицирование под фильм завораживает и покоряет сердца зрителей раз за разом. Откройте для себя фильмы Чаплина заново или познакомьтесь с ними впервые на невероятно уютном кинопоказе.

О фильме

«Новые времена» (1936 г.) — это трагикомедия, повествующая о злоключениях маленького бродяги, который пытается выжить в новом индустриальном обществе во времена Великой депрессии. Фильм был отобран для сохранения в Национальном реестре фильмов США в 1989 году, что подчеркивает его значимость и культурную ценность.

Почему стоит посетить кинопоказ?

Зрители выбирают кинопоказы с живой музыкой в исполнении квинтета Artfonix по нескольким причинам. В отличие от больших оркестров и пианистов, камерный ансамбль сохраняет всю красоту гармонии и мелодии оригинальной музыки Чаплина. Кроме того, он достаточно гибок и подвижен, чтобы исполнять музыку абсолютно синхронно с фильмом. С 2011 года на кинопоказах фильмов Чаплина с участием квинтета Artfonix побывали более 15 000 человек в Москве и других городах России.

Уникальные возможности для зрителей

На нашем кинопоказе вы сможете сделать селфи с двойником Чарли Чаплина — актёром Андреем Мациевским. Вступительное слово перед началом покажет, как правильно настроиться на просмотр немого кино, поможет лучше понять смысл и сделает ваш вечер культурно насыщенным и запоминающимся.

Музыканты квинтета Artfonix

Александр Кузавов — скрипка, лауреат международных конкурсов;

Данил Довженко — скрипка;

Максим Шагаев — альт;

Илья Иванюк — виолончель;

Илья Кронфельд — музыкант-мультиинструменталист, пианист.

Участники показа

Андрей Мациевский — двойник Чарли Чаплина;

Дмитрий Федоров — киновед;

Данил Довженко — ведущий.

Не упустите возможность стать частью этого уникального культурного события!