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Artfonix. Чаплин Live. Новые времена
Билеты от 1000₽
Киноафиша Artfonix. Чаплин Live. Новые времена

Artfonix. Чаплин Live. Новые времена

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Кинопоказ фильма Чаплина «Новые времена» под живую музыку

Кинопоказ фильма Чарли Чаплина «Новые времена» под живое музыкальное сопровождение квинтета Artfonix — это долгожданное событие для всех любителей искусства. Абсолютно синхронное музицирование под фильм завораживает и покоряет сердца зрителей раз за разом. Откройте для себя фильмы Чаплина заново или познакомьтесь с ними впервые на невероятно уютном кинопоказе.

О фильме

«Новые времена» (1936 г.) — это трагикомедия, повествующая о злоключениях маленького бродяги, который пытается выжить в новом индустриальном обществе во времена Великой депрессии. Фильм был отобран для сохранения в Национальном реестре фильмов США в 1989 году, что подчеркивает его значимость и культурную ценность.

Почему стоит посетить кинопоказ?

Зрители выбирают кинопоказы с живой музыкой в исполнении квинтета Artfonix по нескольким причинам. В отличие от больших оркестров и пианистов, камерный ансамбль сохраняет всю красоту гармонии и мелодии оригинальной музыки Чаплина. Кроме того, он достаточно гибок и подвижен, чтобы исполнять музыку абсолютно синхронно с фильмом. С 2011 года на кинопоказах фильмов Чаплина с участием квинтета Artfonix побывали более 15 000 человек в Москве и других городах России.

Уникальные возможности для зрителей

На нашем кинопоказе вы сможете сделать селфи с двойником Чарли Чаплина — актёром Андреем Мациевским. Вступительное слово перед началом покажет, как правильно настроиться на просмотр немого кино, поможет лучше понять смысл и сделает ваш вечер культурно насыщенным и запоминающимся.

Музыканты квинтета Artfonix

  • Александр Кузавов — скрипка, лауреат международных конкурсов;
  • Данил Довженко — скрипка;
  • Максим Шагаев — альт;
  • Илья Иванюк — виолончель;
  • Илья Кронфельд — музыкант-мультиинструменталист, пианист.

Участники показа

  • Андрей Мациевский — двойник Чарли Чаплина;
  • Дмитрий Федоров — киновед;
  • Данил Довженко — ведущий.

Не упустите возможность стать частью этого уникального культурного события!

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
12 декабря
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
20:00 от 1000 ₽
24 января
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
16:00 от 2000 ₽

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