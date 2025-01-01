Artfonix. Чаплин live. Кинопоказ фильма «Огни большого города» с живой музыкой

Кинопоказ фильма Чаплина «Огни большого города»

Кинопоказ фильма Чаплина «Огни большого города» под живое музыкальное сопровождение квинтета «Artfonix» — это всегда долгожданное событие. Абсолютно синхронное музицирование под фильм завораживает и покоряет сердца зрителей раз за разом. Откройте для себя фильмы Чаплина вновь или познакомьтесь с ними впервые на невероятно ламповом кинопоказе.

О фильме

Фильм Чаплина «Огни большого города» (1931 г.) — романтическая трагикомедия, в которой он выступил в роли актера, режиссера, сценариста и композитора. Эта картина занимает первое место в списке 10 лучших романтических комедий по версии Американского института киноискусства. Если вы не видели ни одного фильма Чаплина, начать лучше всего именно с «Огней большого города».

О музыкантах

Почему зрители выбирают кинопоказы с живой музыкой в исполнении квинтета «Artfonix»? Ответ прост: камерный ансамбль позволяет сохранить всю красоту гармонии и мелодии оригинальной музыки Чаплина, а также достаточно гибок, чтобы исполнять музыку абсолютно синхронно с фильмом. С 2011 года на кинопоказах фильмов Чаплина с участием квинтета «Artfonix» побывали более 15 000 человек в Москве и других городах России. Попробуйте этот вид культурного мероприятия и вы!

Сделайте селфи с двойником Чаплина в фойе

Традиционно в наших кинопоказах принимает участие двойник Чарли Чаплина, актер Андрей Мациевский. Не упустите возможность сделать уникальное селфи!

Вступительное слово перед кинопоказом

Вступительное слово правильно настраивает на просмотр немого кино, помогает лучше понять смыслы и сделает ваш вечер по-настоящему культурно насыщенным и запоминающимся.

Музыканты квинтета «Artfonix»

Александр Кузавов – скрипка, лауреат международных конкурсов

Данил Довженко – скрипка

Максим Шагаев – альт

Илья Иванюк – виолончель

Илья Кронфельд – музыкант-мультиинструменталист, пианист

Актеры и другие участники