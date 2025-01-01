Artfonix. Чаплин live. Кинопоказ фильма «Огни большого города» с живой музыкой

Кинопоказ фильма Чаплина «Огни большого города» под живое музыкальное сопровождение квинтета «Artfonix» — это всегда долгожданное событие. Абсолютно синхронное музицирование под фильм завораживает и покоряет сердца зрителей раз за разом. Откройте для себя фильмы Чаплина вновь или познакомьтесь с ними впервые на невероятно ламповом кинопоказе.
Фильм Чаплина «Огни большого города» (1931 г.) — романтическая трагикомедия, в которой он выступил в роли актера, режиссера, сценариста и композитора. Эта картина занимает первое место в списке 10 лучших романтических комедий по версии Американского института киноискусства. Если вы не видели ни одного фильма Чаплина, начать лучше всего именно с «Огней большого города».
Почему зрители выбирают кинопоказы с живой музыкой в исполнении квинтета «Artfonix»? Ответ прост: камерный ансамбль позволяет сохранить всю красоту гармонии и мелодии оригинальной музыки Чаплина, а также достаточно гибок, чтобы исполнять музыку абсолютно синхронно с фильмом. С 2011 года на кинопоказах фильмов Чаплина с участием квинтета «Artfonix» побывали более 15 000 человек в Москве и других городах России. Попробуйте этот вид культурного мероприятия и вы!
Традиционно в наших кинопоказах принимает участие двойник Чарли Чаплина, актер Андрей Мациевский. Не упустите возможность сделать уникальное селфи!
Вступительное слово правильно настраивает на просмотр немого кино, помогает лучше понять смыслы и сделает ваш вечер по-настоящему культурно насыщенным и запоминающимся.