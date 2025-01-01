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Artfonix. Чаплин live. Кинопоказ фильма «Малыш» с живой музыкой
Билеты от 1000₽
Киноафиша Artfonix. Чаплин live. Кинопоказ фильма «Малыш» с живой музыкой

Artfonix. Чаплин live. Кинопоказ фильма «Малыш» с живой музыкой

6+
Возраст 6+
Билеты от 1000₽

О концерте/спектакле

Кинопоказ фильма Чаплина «Малыш» с живым музыкальным сопровождением в Москонцерт-холле

Кинопоказ фильма Чарли Чаплина «Малыш» под живое музыкальное сопровождение квинтета «Artfonix» — это всегда долгожданное событие. Абсолютно синхронное музицирование под фильм завораживает и покоряет сердца зрителей раз за разом. Откройте для себя фильмы Чаплина вновь или познакомьтесь с ними впервые на невероятно ламповом кинопоказе в Москве.

О фильме

Фильм «Малыш» (1921) — первый полнометражный фильм Чарли Чаплина, в котором он выступил в роли актера, режиссера, сценариста и композитора. Трогательная история подкидыша и приютившего его бродяги раз за разом находит отклик в сердце зрителя в кинозалах по всему миру. В декабре 2011 года фильм был включен в Национальный реестр фильмов США как «имеющий большое культурное, историческое или эстетическое значение».

О музыкантах

Почему зрители выбирают кинопоказы с живой музыкой в исполнении квинтета «Artfonix»? В отличие от больших оркестров и пианистов-таперов, камерный ансамбль сохраняет всю красоту гармонии и мелодии оригинальной музыки Чаплина, оставаясь при этом гибким и подвижным для исполнения музыки абсолютно синхронно с фильмом. С 2011 года на кинопоказах фильмов Чаплина с участием квинтета «Artfonix» побывали более 10 000 человек в Москве и других городах России. Попробуйте этот вид культурного мероприятия и вы!

Сделайте селфи с двойником Чаплина в фойе

Традиционно в наших кинопоказах принимает участие двойник Чарли Чаплина — актер Андрей Мациевский.

Музыканты квинтета «Artfonix»

  • Александр Кузавов — скрипка
  • Данил Довженко — скрипка, лауреат международных конкурсов
  • Максим Шагаев — альт
  • Илья Иванюк — виолончель
  • Илья Кронфельд — музыкант мультиинструменталист, пианист

Ведущие и актеры

  • Андрей Мациевский — двойник Чарли Чаплина
  • Дмитрий Федоров — киновед
  • Даниил Блинов — киновед

Купить билет на концерт

Расписание

Как купить билет? Нажимайте на время сеанса и покупайте билеты на лучшие места онлайн
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
17 октября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
20:00 от 1000 ₽
16 ноября
Москонцерт-холл Москва, Каланчевская, 33
16:00 от 2000 ₽

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