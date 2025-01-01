Меню
Артерия. 20 лет альбому «Лети на свет!»
18+
О концерте

Концерт группы «Артерия» в клубе «Сердце»

Друзья! 13 декабря 2025 года в стенах клуба «Сердце» состоится значимое событие – празднование 20-летия альбома «Лети на свет!» группы «Артерия». Это будет не просто концерт, а настоящий музыкальный фестиваль для всех поклонников группы.

Программа вечера

Ожидается мощная программа, наполненная хитами, которые уже много лет радуют слушателей. В этот вечер вас ждет не только исполнение любимых песен, но и множество сюрпризов от музыкантов.

Почему стоит прийти

«Лети на свет!» стал культовым альбомом, который оставил значительный след в истории отечественной музыки. Это не просто вечер с музыкой, но и возможность вспомнить лучшие моменты, насладиться живым исполнением и почувствовать атмосферу единства с другими поклонниками творчества «Артерия».

Не пропустите это музыкальное событие! Ждем вас 13 декабря в клубе «Сердце»!

Декабрь
13 декабря суббота
19:00
КЦ «Сердце» Санкт-Петербург, Лиговский просп., 50, корп. 16
от 1700 ₽

