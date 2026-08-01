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Артемий Лебедев. Самые честные новости. Съёмка шоу
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Киноафиша Артемий Лебедев. Самые честные новости. Съёмка шоу

Артемий Лебедев. Самые честные новости. Съёмка шоу

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Съёмки «Самых честных новостей» с Артемием Лебедевым

В стендап-клубе «Still» пройдет уникальное событие — съемки 751-го и 752-го выпусков популярной программы «Самые честные новости» с Артемием Лебедевым. Это не просто возможность увидеть процесс создания выпуска, но и шанс стать его частью!

Что вас ожидает?

Вас ждет живое взаимодействие: можно попасть в кадр, задать свои вопросы в формате «Ответошной» и насладиться выступлениями приглашённых гостей. Это отличная возможность для всех, кто интересуется современными медиапроектами и хочет стать частью уникального шоу.

Когда и где?

Съёмки состоятся в стендап-клубе «Still» 10 августа. Сбор гостей начнется на первый мотор в 17:30, а на второй — в 20:30. Обратите внимание, что количество мест ограничено, поэтому не упустите шанс стать свидетелем этого захватывающего события!

Исполнители
Артемий Лебедев

Купить билет на концерт Артемий Лебедев. Самые честные новости. Съёмка шоу

Помощь с билетами
Август
24 августа понедельник
18:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5
от 6000 ₽
21:00
Still Standup Moscow Москва, Покровка, 17, стр. 5

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