Лекция Артемия Атаманенко: «Зеркала власти: политические метафоры в современном кинематографе»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Артемия Атаманенко, посвященную связи между кинематографом и политикой. Вы когда-нибудь замечали, как сюжеты фильмов порой удивительно перекликаются с актуальными политическими вопросами? Это не случайность. С момента своего появления кино стало важным инструментом осмысления политической реальности и формирования метафор.

Что вас ждет на лекции?

На лекции вы узнаете:

Какие формы использует современный массовый кинематограф для обсуждения политических тем.

Кто, кроме авторов, влияет на создание политических месседжей в кино.

Как образы из фильмов становятся частью политического процесса.

Это уникальная возможность углубить свои знания о взаимодействии искусства и политики!

О спикере

Лекцию проведет Артемий Атаманенко — политолог и преподаватель Института общественных наук РАНХиГС. Он является автором популярного телеграм-канала «Политический антрополог» и ведущим проектов «Культура политики» и «Спросим у эксперта». Его опыт и знания позволят вам увидеть кино под новым углом.

Возрастное ограничение: 6+

Не упустите шанс расширить свои горизонты и узнать больше о том, как кино отражает и формирует политическую действительность!