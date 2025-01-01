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Артемий Атаманенко. Зеркала власти: политические метафоры в современном кинематографе
Билеты от 1500₽
Киноафиша Артемий Атаманенко. Зеркала власти: политические метафоры в современном кинематографе

Артемий Атаманенко. Зеркала власти: политические метафоры в современном кинематографе

6+
Возраст 6+
Билеты от 1500₽

О концерте/спектакле

Лекция Артемия Атаманенко: «Зеркала власти: политические метафоры в современном кинематографе»

Приглашаем вас на увлекательную лекцию Артемия Атаманенко, посвященную связи между кинематографом и политикой. Вы когда-нибудь замечали, как сюжеты фильмов порой удивительно перекликаются с актуальными политическими вопросами? Это не случайность. С момента своего появления кино стало важным инструментом осмысления политической реальности и формирования метафор.

Что вас ждет на лекции?

На лекции вы узнаете:

  • Какие формы использует современный массовый кинематограф для обсуждения политических тем.
  • Кто, кроме авторов, влияет на создание политических месседжей в кино.
  • Как образы из фильмов становятся частью политического процесса.

Это уникальная возможность углубить свои знания о взаимодействии искусства и политики!

О спикере

Лекцию проведет Артемий Атаманенко — политолог и преподаватель Института общественных наук РАНХиГС. Он является автором популярного телеграм-канала «Политический антрополог» и ведущим проектов «Культура политики» и «Спросим у эксперта». Его опыт и знания позволят вам увидеть кино под новым углом.

Возрастное ограничение: 6+

Не упустите шанс расширить свои горизонты и узнать больше о том, как кино отражает и формирует политическую действительность!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
20 сентября
Библиотека по естественным наукам РАН Москва, Знаменка, 11/11, вход из М.Знаменского пер.
19:00 от 1500 ₽

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