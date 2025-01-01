Приглашаем вас на увлекательную лекцию Артемия Атаманенко, посвященную связи между кинематографом и политикой. Вы когда-нибудь замечали, как сюжеты фильмов порой удивительно перекликаются с актуальными политическими вопросами? Это не случайность. С момента своего появления кино стало важным инструментом осмысления политической реальности и формирования метафор.
На лекции вы узнаете:
Это уникальная возможность углубить свои знания о взаимодействии искусства и политики!
Лекцию проведет Артемий Атаманенко — политолог и преподаватель Института общественных наук РАНХиГС. Он является автором популярного телеграм-канала «Политический антрополог» и ведущим проектов «Культура политики» и «Спросим у эксперта». Его опыт и знания позволят вам увидеть кино под новым углом.
Возрастное ограничение: 6+
Не упустите шанс расширить свои горизонты и узнать больше о том, как кино отражает и формирует политическую действительность!