Artemiev. День рождения группы

Ностальгия и музыка: специальный концерт группы ARTEMIEV в Москве

22 октября на сцене клуба «16 Тонн» состоится уникальное событие — группа ARTEMIEV представит особенную версию своей концертной программы «8 миллионов минут». Это не просто количество времени, это целая история отношений музыкантов, собравшихся под этим именем.

8 миллионов минут: время, чтобы понять друг друга

Иногда проще сказать «15 лет», ведь именно столько существует арт-группа ARTEMIEV, созданная музыкантом и актером Павлом Артемьевым. Но коллектив предпочитает подчеркивать свое стремление к независимости и творчества в каждой детали, даже в названии программы. Каждый из этих 8 миллионов минут стал для артистов важным этапом в становлении их внутреннего мира и музыкального языка.

Камерная атмосфера и трепетные мелодии

Клуб «16 Тонн» известен своей камерной атмосферой, которая способствует особому звучанию музыки. Избранные композиции в исполнении ARTEMIEV обретут новую жизнь, наполненную нежностью и трепетом. Этот вечер — возможность не только насладиться музыкой, но и вспомнить все то, что было создано за эти годы.

Воспоминания и душевные встречи

Концерт станет отличным поводом для встречи с единомышленниками, чьи души отвечают на творчество коллектива. Погрузитесь в волшебный мир музыки ARTEMIEV и дайте себе шанс насладиться путеводными нотами этой неповторимой истории.