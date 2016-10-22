Artemiev. День рождения группы

22 октября на сцене клуба «16 Тонн» состоится уникальное событие — группа ARTEMIEV представит особенную версию своей концертной программы «8 миллионов минут». Это не просто количество времени, это целая история отношений музыкантов, собравшихся под этим именем.
Иногда проще сказать «15 лет», ведь именно столько существует арт-группа ARTEMIEV, созданная музыкантом и актером Павлом Артемьевым. Но коллектив предпочитает подчеркивать свое стремление к независимости и творчества в каждой детали, даже в названии программы. Каждый из этих 8 миллионов минут стал для артистов важным этапом в становлении их внутреннего мира и музыкального языка.
Клуб «16 Тонн» известен своей камерной атмосферой, которая способствует особому звучанию музыки. Избранные композиции в исполнении ARTEMIEV обретут новую жизнь, наполненную нежностью и трепетом. Этот вечер — возможность не только насладиться музыкой, но и вспомнить все то, что было создано за эти годы.
Концерт станет отличным поводом для встречи с единомышленниками, чьи души отвечают на творчество коллектива. Погрузитесь в волшебный мир музыки ARTEMIEV и дайте себе шанс насладиться путеводными нотами этой неповторимой истории.