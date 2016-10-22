Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Билеты
Artemiev. День рождения группы
Билеты от 1300₽
Киноафиша Artemiev. День рождения группы

Artemiev. День рождения группы

16+
Возраст 16+
Билеты от 1300₽

О концерте/спектакле

Ностальгия и музыка: специальный концерт группы ARTEMIEV в Москве

22 октября на сцене клуба «16 Тонн» состоится уникальное событие — группа ARTEMIEV представит особенную версию своей концертной программы «8 миллионов минут». Это не просто количество времени, это целая история отношений музыкантов, собравшихся под этим именем.

8 миллионов минут: время, чтобы понять друг друга

Иногда проще сказать «15 лет», ведь именно столько существует арт-группа ARTEMIEV, созданная музыкантом и актером Павлом Артемьевым. Но коллектив предпочитает подчеркивать свое стремление к независимости и творчества в каждой детали, даже в названии программы. Каждый из этих 8 миллионов минут стал для артистов важным этапом в становлении их внутреннего мира и музыкального языка.

Камерная атмосфера и трепетные мелодии

Клуб «16 Тонн» известен своей камерной атмосферой, которая способствует особому звучанию музыки. Избранные композиции в исполнении ARTEMIEV обретут новую жизнь, наполненную нежностью и трепетом. Этот вечер — возможность не только насладиться музыкой, но и вспомнить все то, что было создано за эти годы.

Воспоминания и душевные встречи

Концерт станет отличным поводом для встречи с единомышленниками, чьи души отвечают на творчество коллектива. Погрузитесь в волшебный мир музыки ARTEMIEV и дайте себе шанс насладиться путеводными нотами этой неповторимой истории.

Купить билет на концерт Artemiev. День рождения группы

Помощь с билетами
Октябрь
22 октября среда
20:00
16 тонн Москва, Пресненский Вал, 6, стр. 1, 2 этаж
от 1300 ₽

Фотографии

Artemiev. День рождения группы Artemiev. День рождения группы Artemiev. День рождения группы Artemiev. День рождения группы

В ближайшие дни

Разговоры по душам
12+
Творческий вечер
Разговоры по душам
28 октября в 20:00 Театр им. Вахтангова. Новая сцена и Арт-кафе
от 2000 ₽
Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 4 октября
18+
Поп
Фактор 2. Все хиты за 25 лет. Концерт 4 октября
4 октября в 18:00 Руки вверх!
от 3000 ₽
Stand-Up по-Женски
16+
Юмор
Stand-Up по-Женски
25 ноября в 19:15 Руки вверх!
от 990 ₽
Афиша концертов Москвы
Подборки концертов
Cтендап-туры топовых комиков в России Cтендап-туры топовых комиков в России Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Главные праздничные концерты Москвы в сезоне 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025 Чем заняться в новогодние праздники? Главные концерты в Екатеринбурге зимой 2024-2025
Все подборки концертов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше