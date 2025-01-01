Меню
Artemiev. 8 миллионов минут
Новая концертная программа группы ARTEMIEV

Группа ARTEMIEV представит уникальную версию своей концертной программы «8 миллионов минут». Это история отношений музыкантов, объединившихся под названием ARTEMIEV, и длится именно столько. Много это или мало? Вполне достаточно, чтобы научиться чувствовать и понимать друг друга с полуслова.

Программа пройдет в камерной атмосфере Медиацентра Новой сцены, где каждый звук будет звучать максимально трепетно и нежно. Этот вечер — отличная возможность вспомнить о музыкальном багаже группы и встретиться с её поклонниками, чья душа отзывается на всё, что было создано за эти прекрасные миллионы минут.

История и достижения группы

ARTEMIEV, постоенная под руководством музыканта и актера Павла Артемьева, на протяжении пятнадцати лет своего существования претерпевает изменения и развивается, оставаясь при этом верной своей изначальной идеи — независимого творческого коллектива. Группа уже выпустила пять полнометражных альбомов, три мини-альбома и регулярно создает саундтреки как для художественных, так и для документальных фильмов.

Новый альбом и его особенности

4 апреля 2024 года группа выпустила свой пятый альбом «Красный». Во время работы над ним к музыкантам присоединился саунд-продюсер Александр Пантыкин-младший. Это сотрудничество позволило группе зазвучать еще интереснее и мощнее, открывая новый виток в развитии коллектива.

Участие в фестивалях

ARTEMIEV активно участвует в различных музыкальных фестивалях, таких как «Усадьба Jazz», «Stereoleto» и «Ленинградские мосты». Это подтверждает их популярность и востребованность на музыкальной сцене.

Не упустите возможность стать частью этого удивительного музыкального вечера!

