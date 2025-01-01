Погрузитесь в уникальную музыкальную атмосферу на концерте Артёма Винокура — талантливого исполнителя, чьи композиции проникают в самую глубину души. Его песни, наполненные искренностью и теплотой, рассказывают о жизни, любви и мечтах, которые близки каждому.
Артём Винокур объединяет слушателей своей мелодичностью и проникновенным вокалом. Этот концерт станет особенным вечером, где музыка создает пространство для чувств и размышлений.
В программе:
Приходите, чтобы вместе пережить магию музыки и разделить вдохновение!