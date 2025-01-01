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Артём Винокур
Киноафиша Артём Винокур

Артём Винокур

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Артём Винокур: магия звука и эмоций на сцене

Погрузитесь в уникальную музыкальную атмосферу на концерте Артёма Винокура — талантливого исполнителя, чьи композиции проникают в самую глубину души. Его песни, наполненные искренностью и теплотой, рассказывают о жизни, любви и мечтах, которые близки каждому.

Артём Винокур объединяет слушателей своей мелодичностью и проникновенным вокалом. Этот концерт станет особенным вечером, где музыка создает пространство для чувств и размышлений.

В программе:

  • Главные хиты, полюбившиеся поклонникам.
  • Новые композиции, которые откроют новые грани творчества артиста.
  • Живое исполнение с особой атмосферой близости и единения.

Приходите, чтобы вместе пережить магию музыки и разделить вдохновение!

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Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Санкт-Петербург, 27 сентября
Концертный зал отеля «Санкт-Петербург» Санкт-Петербург, Пироговская наб., 5/2, отель «Санкт-Петербург»
19:00 от 1400 ₽

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