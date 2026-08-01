Артем Винокур

Стэндап от Артёма Винокура

Не упустите шанс увидеть Артёма Винокура на сцене! Этот яркий стендап комик уже завоевал признание зрителей благодаря своему участию в популярных проектах, таких как "Stand Up ТНТ" и "Открытый Микрофон". Его остроумие и чувство юмора не оставят вас равнодушными.

Артём — резидент известной юмористической сцены и участие в проектах Labelcom и Outside Stand Up сделали его одним из заметных представителей современного стендапа в России. Он будет рад поделиться с вами своими наблюдениями и смешными ситуациями из жизни.

Приходите на его спектакль и насладитесь неповторимым юмором, который точно поднимет вам настроение!