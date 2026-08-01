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Артем Винокур
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Киноафиша Артем Винокур

Артем Винокур

18+
Возраст 18+
Билеты от 0₽

О концерте

Стэндап от Артёма Винокура

Не упустите шанс увидеть Артёма Винокура на сцене! Этот яркий стендап комик уже завоевал признание зрителей благодаря своему участию в популярных проектах, таких как "Stand Up ТНТ" и "Открытый Микрофон". Его остроумие и чувство юмора не оставят вас равнодушными.

Артём — резидент известной юмористической сцены и участие в проектах Labelcom и Outside Stand Up сделали его одним из заметных представителей современного стендапа в России. Он будет рад поделиться с вами своими наблюдениями и смешными ситуациями из жизни.

Приходите на его спектакль и насладитесь неповторимым юмором, который точно поднимет вам настроение!

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Август
Сентябрь
14 августа пятница
19:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
28 августа пятница
21:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
4 сентября пятница
19:00
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
25 сентября пятница
21:30
Stand Up Store Moscow Москва, Петровка, 21
26 сентября суббота
21:00
КДК «Большевик» Москва, Ленинградский просп., 15
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