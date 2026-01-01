Оповещения от Киноафиши
Артем Винокур
Артем Винокур

18+
Возраст 18+

О концерте

Стендап-вечер с Артёмом Винокуром в Екатеринбурге

В Екатеринбурге Дворец культуры железнодорожников готов принять сольный стендап-концерт Артёма Винокура. Этот талантливый комик зарекомендовал себя как резидент шоу «Stand Up ТНТ» и стал победителем популярного шоу «Открытый Микрофон» на том же канале.

Артём Винокур — яркая фигура в мире стендапа, участник многочисленных проектов, таких как «Labelcom» и «Outside Stand Up». Его остроумные шутки и умение находить комичные моменты в повседневной жизни порадуют поклонников чёрного юмора.

Если вы ищете вечер, наполненный смехом и острыми наблюдениями, не пропустите возможность увидеть Артёма Винокура в действии. Это событие обещает стать незабываемым!

Апрель
8 апреля среда
20:00
Екатеринбургский ДК железнодорожников Екатеринбург, Челюскинцев, 102
от 1200 ₽

