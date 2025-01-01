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Артём Винокур. Стендап
Киноафиша Артём Винокур. Стендап

Артём Винокур. Стендап

18+
Возраст 18+

О концерте/спектакле

Концерт Артёма Винокура: откровения и смех

Артём Винокур — стендап-комик, резидент «Stand Up ТНТ» и победитель «Открытого микрофона» на ТНТ. Он также активно участвует в проектах «Labelcom», «Outside Stand Up» и «Большое шоу». В этот раз он приглашает зрителей на концерт, который обещает стать настоящим откровением.

Личные истории и близкие темы

На сцене Артём поделится своими личными переживаниями и историями, которые случались с ним и его близкими. Зрители смогут узнать себя в его шутках и понять, что с собственными «проблемами» они не одни. Темы, которые он поднимает, берутся прямо из жизни, что делает его выступление особенно актуальным и близким аудитории.

Юмор на волнующие темы

Не упустите возможность насладиться порцией взрослого и ироничного юмора на самые волнующие темы. Артём Винокур мастерски сочетает смешное и серьезное, создавая атмосферу, где каждому будет комфортно посмеяться над собственными переживаниями.

Возрастное ограничение

Обратите внимание, что на концерт есть возрастное ограничение 18+. Это значит, что темы и шутки, которые будет поднимать Артём, могут быть не совсем подходящими для младшей аудитории.

Приходите на концерт Артёма Винокура и приготовьтесь к незабываемым эмоциям и смеху!

Купить билет на концерт

Расписание

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Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽

В других городах

Рязань, 18 сентября
Студенческий дворец культуры РГАТУ Рязань, Костычева, 1
19:00 от 1100 ₽

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